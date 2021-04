CO2-Bilanz soll Steuerungsinstrument sein

Steinhagen -

Die Maßnahmen im Klimaschutzkonzept der Gemeinde Steinhagen werden sich in Zukunft wesentlich stärker und präziser an ihrem CO2-Einsparungseffekt messen lassen müssen. Jedenfalls, wenn es nach der CDU geht. Die Fraktion forderte am Dienstagabend im Ausschuss für Klima und Umwelt ein konsequentes Controlling und sinnhaft formulierte Zielvorgaben für alle Maßnahmen.