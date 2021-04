Feuer, ein schwerer Unfall, vielleicht verletzte oder eingeklemmte Personen – wer in Notlagen die 112 wählt, erwartet, dass auch die Feuerwehr zügig anrückt, Hilfe leisten kann und dass jeder Handgriff sitzt. Dabei kämpfen die Feuerwehrleute derzeit mit starkem Gegenwind: Die Corona-Pandemie verhindert und erschwert so manche praktische Übung. Bislang habe im Notfall noch alles funktioniert, sagen Lutz Mescher und Andreas Kramme. Doch der Blick auf die kommenden Monate treibt dem Leiter der Steinhagener Feuerwehr und seinem Stellvertreter die Sorgenfalten auf die Stirn. „Normalerweise haben unsere drei Löschzüge alle zwei Wochen Übungsdienste mit wechselnden Themen“, sagt Lutz Mescher. So habe am vergangenen Montag beim Löschzug Steinhagen das Thema Erste Hilfe auf dem Programm gestanden, am Donnerstag gehe es beim Löschzug Brockhagen um die Gefahren der Einsatzstelle.