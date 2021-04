Jung und Alt helfen sich gegenseitig

SPD will generationenübergreifendes Wohnprojekt in Steinhagen realisieren

Steinhagen -

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Wie wollen wir wohnen in Zukunft? Wie wollen wir die Gemeinschaft und das soziale Miteinander fördern? Antworten auf diese Fragen sieht die Steinhagener SPD im generationenübergreifenden Wohnen. Deshalb beantragen die Sozialdemokraten, dass die Verwaltung den Bedarf für diese Wohnform ermitteln und mit Experten Kontakt aufnehmen möge. Schließlich gibt es in der Umgebung bereits entsprechende Wohnprojekte – die SPD nennt eines der größten: das Wohnprojekt 5 im Wohngebiet Am Rennplatz in Quelle mit 40 Wohneinheiten.