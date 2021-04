Den guten kooperativen Weg weitergehen

Es ist ein kühler, sonniger Frühlingsmorgen auf einer Bank am Jakobsberg: Spaziergänger sind in den Leberblümchen unterwegs, ein Mountainbiker radelt Richtung Friedrichshöhe. Heike Meyer zu Bentrup erlebt in kurzer Zeit im wahrsten Sinne Licht und Schatten der Corona-Pandemie, in der es viele Menschen hinaus in die Natur zieht. Zwei Frauen kommen vorbei, haben zwei ihrer drei Hunde nicht angeleint. Ein „No Go“ im Naturschutzgebiet. Kurz vorher ist eine Amshausenerin mit Greifzange und großer Tasche aufgetaucht. Sie sammelt die Zigarettenkippen und anderen Müll auf, den andere Spaziergänger hinterlassen haben. Gelegenheit, sich einmal ermahnend, einmal lobend und dankend zu äußern. Miteinander reden, überzeugen – das ist der Stil der 45-jährigen zweifachen Mutter, mit dem sie nach eigenen Worten in die Fußstapfen von Wilhelm Gröver treten will: „Er hat einen guten kooperativen Weg eingeschlagen, alle Beteiligten an einen Tisch zu holen.“ Genau das wird in den nächsten Jahren immer wieder nötig sein. „Wir stehen vor diversen Herausforderungen.