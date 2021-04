Zwischen Erinnerungskultur und Apfelgarten

Der Alte Friedhof wird von 2022 an im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts zum Park umgestaltet. Welche besonderen Ansprüche dabei zu erfüllen sind, das wurde am Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss deutlich, als die Brockhagener Landschaftsarchitektin Tanja Minardo ihren weiter ausgearbeiteten Entwurf vorstellte und diskutieren ließ. Nach dem Auswahlverfahren im vergangenen Jahr, an dem neben den kommunalen Gremien auch der Friedhofsausschuss der Evangelischen Kirchengemeinde als Eigentümerin beteiligt war, ging es jetzt um die ersten Schritte einer ganz konkreten Planung. Die grundlegende Struktur des Entwurfs von Tanja Minardo sieht erstens geschwungenen Wegeverbindungen vor, die auf das Hochkreuz zulaufen – dem Logo der Kirchengemeinde mit den ineinanderfließenden und sich treffenden Händen nachempfunden.