Das fünfjährige Mädchen leidet am Myelodysplastischen Syndrom (MDS), einer Erkrankung des blutbildenden System und möglicher Vorstufe zur Leukämie. Nur eine Knochenmarkspende kann ihr langfristig helfen. Und die ist jetzt möglich. Ein schöneres Wochenende haben die Eltern Alexandra und Marc Blume bisher kaum erlebt. Als die Kinderklinik in Bethel anrief und verkündete „Es ist ein potenzieller Spender für Feelia gefunden.“ flossen bei den Eltern des Mädchens erst einmal die Tränen. „Man möchte die ganze Welt umarmen“, schreibt Marc Blume auf seinem Facebook-Account, der in den vergangenen Wochen regelrecht heiß gelaufen ist. Das gilt auch für die anderen Social-Media-Kanäle der Familie, die die schon erwachsene Tochter Saskia mit aktuellen Fotos und Informationen bestückt. Ein bisschen hat dabei die Prominenz des Vaters geholfen.