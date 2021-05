Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf einer Teilfläche könnte nämlich das frühzeitige „Go“ für das gesamte 24 Hektar großen Detert-Areal bedeuten. Das ist an diesem Donnerstag, 6. Mai, Thema im Bauausschuss (Beginn: 17.35 Uhr in der Aula). Der Gemeinderat ist im nicht-öffentlichen Teil seiner Sitzung am 24. März bereits informiert worden. Während der Prozess der Regionalplan-Aufstellung bei der Bezirksregierung noch bis Ende 2023, vielleicht auch bis 2024 braucht, sind vier Hektar der Detert-Fläche bekanntlich über den Flächennutzungsplan der Gemeinde bereits jetzt nutzbar und werden mit der Rettungswache und ersten Gewerbegrundstücken derzeit entwickelt. Gleichzeitig läuft in Steinhagen die mit Politikern aller Fraktionen und Experten besetzte Runde, die einen ökologischen Leitfaden mit Standards für alle Bauwilligen in diesem Gebiet aufstellt.