Jugendliche fordern einen Platz

Und sie sind nicht einzigen, die etwas für mehr Freizeitaktivitäten und Aufenthaltsmöglichkeiten, tun wollen. Am Mittwochabend haben sie in der Sitzung des Ausschusses für Schulen, Jugend, Sport und Kultur ihre Ideen vorgestellt. Sowohl CDU, SPD und FDP, aber vor allem die Kinder und Jugendlichen selbst, haben der Gemeinde Vorschläge gemacht. Vielfach wird der Ausbau von Skate- und der Neubau von Bikeanlagen gefordert. Die bestehenden Skateparks sind mitunter überfüllt. Jugendliche fordern zusammen mit den Streetworkern insbesondere für die Anlage am Gymnasium, Bänke aufzustellen und zumindest eine Teilüberdachung der Anlage, damit sie auch bei Regen nutzbar ist.