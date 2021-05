Wie dunkel soll die Gemeinde sein?

„Wirtschaftlich interessant ist eine Abschaltung nicht, aber umweltverträglich“, sagte er am Ende und schlug die Einrichtung einer „smarten Teststrecke“ vor – sprich: An einem Fußweg könnte zunächst erprobt werden, wie praxistauglich eine Laternensteuerung per Bewegungsmelder ist. Entschieden wurde noch nichts. Die Fraktionen müssen nun erst einmal intern beraten. Schließlich geht es auch um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Viele Jahre war erklärtes Ziel, dunkle Ecken zu erhellen, sogar Fahrradwege außerorts und Straße am Waldrand zu beleuchten. Und die schrittweise Modernisierung der 2900 Lichtpunkte in der Gemeinde, unter anderem mit LED-Technik diente der Reduzierung des Energiebedarfs und der CO2-Emissionen.