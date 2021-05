Mit 82 Jahren ein wahrer Sportsmann

Steinhagen -

Von Malte Krammenschneider

Keine feierliche Sportlerehrung im Rathaus, keine Nudel-Party: Nach dem Ausfall der beliebten Veranstaltungen im vergangenen Jahr, mussten selbige aufgrund von Corona auch in diesem Jahr abgesagt werden. Für den Sportring Steinhagen jedoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken: Vielmehr wollte der Verband mit der Auszeichnung von besonderen Leistungen am Montagnachmittag zeigen, dass der Sport in der Gemeinde nach wie vor einen großen Stellenwert genießt. Dies zeigt übrigens auch die Anzahl an abgelegten Sportabzeichen.