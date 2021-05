Steinhagen -

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Bestimmt 20 Mal war der Steinhagener Gastronom und Koch Denis Mann schon bei Carmen und Robert Geiss an Bord ihrer Yacht „Indigo Star“ oder in ihrer Villa in St. Tropez. „Mein Essen schmeckt den Geissens eben“, sagt der Inhaber von „Mann & Metzger“ in Steinhagen und schiebt hinterher: „Sehr oft jedenfalls.“