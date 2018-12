Den Auftakt der Veranstaltung hatte wie in den Vorjahren eine Andacht in der Marienkirche gebildet. »Unsere Kfd ist eine Gemeinschaft, die Frauen Raum gibt, Begabungen zu entdecken und weiterzuentwickeln, die Frauen stärkt in ihren jeweiligen Lebenssituationen und das Miteinander der Generationen fördert«, stellte Vorsitzende Christa Netenjakob heraus. Die Kfd St. Maria Immaculata sei aktiv und das sei ihre Stärke. Dadurch würden Freundschaften und Beziehungen entstehen, betonte die Vorsitzende.

»Am heutigen Tag stehen die Jubilarinnen im Mittelpunkt unserer Adventsfeier«, sagte Christa Netenjakob. Mit einer Rose und einer Urkunde ausgezeichnet wurden Elfriede Höwelkröger (60 Jahre), Agnes Westerwalbesloh und Magdalene Masmeier (50 Jahre), Paula Lakämper, Adele Meißner, Rosi Rüster-Vogt und Klara Weiffen (40 Jahre), Renate Großegesse, Doris Hüttenhölscher, Monika Lauströer und Ursula Rodemann (25 Jahre).

Auf dem Programm stand nach dem Kaffeetrinken das Singen von Weihnachtsliedern mit »Flötissimo« unter der Leitung von Christina Füchtemeier-Kerkhoff. Außerdem kamen besinnliche Gedichte und Geschichten zu Gehör.