Verl (WB/keig). Anni Buschmann ist im Urlaub im Zillertal, als die frohe Botschaft sie erreicht. Ihre Tochter Annette Schmidt nimmt den Anruf der Werbegemeinschaft entgegen, mit dem ihr mitgeteilt wird, dass ihre Mutter den Hauptpreis bei der Aktion »Verler Taler« gewonnen hat. Sie freut sich über einen Gutschein für Verler Geschäfte über 500 Euro. »Das ist so toll, dabei habe ich nur einen Schein mit Talern abgegeben«, sagt die 83-jährige Verlerin.

Während die Hauptgewinnerin beim Anruf in Urlaub gewesen ist, kann die Gewinnerin des zweiten Preises (Gutschein über 250 Euro), Ursula Köberl aus Verl, bei der Prämierung am Freitag nicht dabei sein. Diesmal ist sie in Urlaub.

Isabell Fortkord, die den dritten Preis (150-Euro-Gutschein) gewinnt, kommt mit Verstärkung. Der elfjährige Sohn Matteo ist dabei. »Er und unser großer Sohn Aaron haben so fleißig Verler Taler eingeklebt«, berichtet die 41-Jährige. Sie selbst kennt die Tradition von Kindesbeinen an. »Als Kind war es ein feststehendes Ritual, dass wir Kinder die Taler für die Eltern eingeklebt haben.«

Gutscheine gewonnen

Gutscheine im Wert von 50 Euro gewonnen haben Natasa Grbovic, Anneliese Balsfulland, Katrin Westermann, Anja Wemhoff, Helga Trost, Stefanie Sage­müller und Raphael Wullengerd. 25-Euro-Gutscheine gehen an Andrea Großeschallau, Barbara Klumpe, Sabrina Mrotz, Barbara König, Birgit Kreft, Klaus Salzmann, Melanie Becker, Ellen Drossner, Christa Viereck, Mechthild Ewers, Agnes Schnober, Manfred Brosig, Jan-Hendrik Markmann, Maria Gräbner, Kevin Presto, Alois Hauphoff, Tanja Hasselhoff, Odo Johanntoberens, Gertrud Graute, Anne-Maria Kleinemeier, Dagmar Sukany, Ute Lyder, Petra Thekmeier, Liane Hollenhorst, Martina Wemhöner, Monika Heitmeyer, Christa Kuhn, Helle Rodehutskors, Johannes Busche und Roland Koors.

Munna Shah von der Werbegemeinschaft dankte Engelchen Annika, das die Gewinner gezogen hatte. Insgesamt wurden 4702 ­volle Taler-Hefte abgegeben.