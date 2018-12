Von Andreas Berenbrinker

Es ist in Verl ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn die Sängerinnen und Sänger kurz vor dem großen Fest ihr Konzert geben, dann ist Weihnachten. Auch in diesem Jahr haben sich die Dirigenten Erika Brause (Liedertafel) und Gregor Stachowiak (VerLady) wieder ins Zeug gelegt, um mit den Chormitgliedern und Larissa Heidebrecht am Klavier ein festliches Konzert auf die Beine zu stellen.

Mit Glanz und Gloria begeisterten die beiden Chöre das Publikum, 350 Gäste waren in das gefüllte Pädagogische Zentrum gekommen. In ihrer kurzen Ansprache sagte VerLady-Vorsitzende Eva-Maria Spieker, dass Weihnachten das Fest der Traditionen sei. Und so solle auch das Weihnachtskonzert mit traditionellen Liedern überzeugen.

Der Männergesangverein (MGV) überzeugte mit einem enormen Klangvolumen. Gleich mit den ersten Stücken »Gloria in excelsis Deo«, dem getragenen und von besonderer Vielstimmigkeit geprägten »The first Noel« und dem schwungvollen »Winter Wonderland« zeigten die Männer, dass man traditionelle Lieder im Repertoire niemals missen sollte.

Die Chöre möchten sich zwar moderner aufstellen und überzeugten vor wenigen Monaten mit einem Popkonzert. Aber es sind gerade traditionelle Melodien, die beim Publikum ankommen und die die Chormitglieder fast blind beherrschen. Den Männern standen die Damen von VerLady in nichts nach. Mit sichtlich viel Spaß und Freude sangen sie beschwingt von der »Petersburger Schlittenfahrt« und holten mit einem Medley sogar den Swing nach Verl. »Fröhliche Weihnacht überall« oder »We wish you a merry Christmas« sind bekannt und beliebt. Das Publikum wurde mitgerissen. In Udo Jürgens' »Weihnachtszeit – Kinderzeit« geht es in einer Textzeile um die Eile, die viele Menschen erfasst. Mit ihrem Gesang schafften es beide Chöre, dass die Zuhörer einen Gang zurückschalteten und sich eine Auszeit gönnten. Ruhe im Trubel.

Beide Chöre für sich sind wunderbar hörenswert, zusammen sind sie eine Wucht. Die 31 Frauen und 40 Männer sangen »Lobt den Herrn der Welt«, das sehr feierlich und imposant erklang. Und bei Weihnachtsklassikern wie »Stille Nacht« und »O Du fröhliche« war Gänsehaut garantiert. So eindrucksvoll, festlich und voller Glanz war die Interpretation der Stücke.