Verl (WB/ale). Gut 300 verkaufte Tannenbäume, 250 Bratwürstchen, sechs Flammlachse und 80 Liter Glühwein sorgen am Ende des Tages nicht nur für zufriedene Gesichter bei den Organisatoren. Auch zwei Vereine profitieren vom erfolgreichen Weihnachtsbaumverkauf in der Baumschule Echterhoff am Brummelweg.