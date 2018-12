Die 21-jährige Fahrerin des Renault Clio konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 56-Jährigen, der am Dienstagabend die Paderborner Straße zu Fuß überqueren wollte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Foto: Andreas Berenbrinker

Von Andreas Berenbrinker

Verl (WB). Ein 56-jähriger Mann aus Oerlinghausen (Kreis Lippe) ist am Dienstagabend auf der Paderborner Straße tödlich verunglückt. Der Mann wollte nach Auskunft der Polizei als Fußgänger die Paderborner Straße in Höhe des Restaurants Osteria Gusto überqueren. Seinen Wagen – einen Porsche Macan – hatte er vorher in einer Hofeinfahrt an der Straße abgestellt.