Noch rücken keine Motorsägen an, um die Bäume an der Österwieher zu fällen. Die Stadt nimmt sich noch einmal bis Ende Januar Zeit, um andere Grundstücksoptionen für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zu prüfen. Foto: Michael Delker

Von Michael Delker

Verl (WB). Der Stadtrat hat sich noch einmal vier Wochen Zeit erkauft. Bis Ende Januar soll geprüft werden, ob es nicht doch einen alternativen Standort für den Neubau einer DRK-Seniorenbegegnungsstätte im Zentrum gibt, damit das Wäldchen an der Österwieher Straße in großen Teilen erhalten bleiben kann.

»Wenn keine Alternative gefunden wird, ist auf dem Grundstück die Baureife herzustellen«, sagte Bürgermeister Michael Esken vor dem einstimmigen Beschluss, dem ein zähes Ringen vorausging. Erst nach mehr als zwei Stunden waren sich die Politiker einig, dass alle Optionen noch einmal überprüft werden sollen.

Weitere Zeit soll nicht verplempert werden, denn auch eines wurde in der Sitzung deutlich: Die Geduld der Eltern, die sich für ihre behinderten Kinder im Verler Zentrum eine Wohneinrichtung wünschen, ist nach jahrelanger Diskussion aufgebraucht. Esken hatte ihnen bereits im Sommer das Versprechen gegeben, eine Lösung zu finden. Und die scheint auf dem Gelände des jetzigen DRK-Heims an der Österwieher Straße gefunden worden zu sein. Die KHW möchte hier sozialen Wohnraum und in Zusammenarbeit mit dem Wertkreis auch eine Wohngruppe schaffen.

Stadt kauft ehemaliges Steakhouse an der Hauptstraße

Da die KHW in unmittelbarer Nachbarschaft bereits Gebäude besitzt, scheint der Standort gesetzt zu sein. In einem Antrag forderten die Grünen zwar, die Stadtverwaltung möge das ehemalige Postgebäude als Alternativstandort überprüfen, doch CDU-Fraktionschefin Gabriele Nitsch warnte bereits davor, eine Insellösung zu schaffen: »Wir sollten ganzheitlich auf den Marktplatz schauen.« Hinzu kommt, dass die Post noch einen gültigen Mietvertrag besitzt. »Sie zahlt pünktlich ihre Miete, also kommen wir an das Gebäude nicht ran«, meinte der Bürgermeister.

Bis Ende Januar wird es also darum gehen, eine ideale Bleibe für die Seniorenbegegnungsstätte zu finden. Neben der Fläche mit dem Wäldchen an der Österwieher Straße wäre auch das Grundstück an der Hauptstraße eine Option, auf dem früher ein Steakhouse betrieben wurde. Hier hat der Stadtrat am Dienstagabend in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen, die Immobilie zu kaufen. Für das DRK könnte dann ein abgespeckter Neubau an der Österwieher Straße entstehen, so dass weniger Bäume weichen müssten.

»Das ist eine Ansammlung von Bäumen«

Die eigens gebildete Interessengemeinschaft »Wald Österwieher Straße« lehnt zwar die Verkleinerung oder vollständige Abholzung der naturnahen Fläche ab, doch über die Wertigkeit der Bäume gab es im Rat unterschiedliche Ansichten. So befindet sich für Gabriele Nitsch dort kein Wald, »sondern eine Ansammlung von Bäumen mit einer Menge Gestrüpp in der Mitte«. Der Bürgermeister könnte sich auch eine Selbstverpflichtung zur Wiederaufforstung in unmittelbarer Nähe vorstellen, zum Beispiel am Bühlbusch.

Fest steht, dass die Zeit drängt. In einer Sitzungsunterbrechung stellte der Verler Bauunternehmer Michael Hauphoff die Frage, wie lange der Wertkreis denn warten würde. Er habe gehört, dass es feste Kontingente gebe und die freien Plätze in andere Städte des Kreises Gütersloh abwandern könnten. Dem pflichtete der Beigeordnete Heribert Schönauer bei: »Sind die Plätze erstmal weg, wird es ganz schwer, sie wieder zu bekommen.«