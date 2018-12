Der Gedanke hinter den Mitfahrbänken ist so simpel wie genial. Bürger, die eine Mitfahrgelegenheit benötigen, setzen sich auf die Bank und signalisieren Autofahrern damit, dass sie mitgenommen werden möchten. Autofahrer wiederum erkennen schon aus einiger Entfernung die Wartenden.

Der Wunsch entstammt dem Demografie-Bericht, den Barbara Menne gemeinsam mit Verler Senioren erstellt hat. »Gewünscht war eine Möglichkeit, unkompliziert für mehr Mobilität außerhalb der Fahrpläne des ÖPNV zu sorgen«, sagt sie zur Umsetzung. Und auch, dass es der Stadt wichtig sei, nicht in Konkurrenz zum Bus- oder Taxiverkehr zu treten.

Die Farbe Gelb steht für den Ortsteil Kaunitz

Bei der Umsetzung hat man sich an einem Farbkonzept orientiert. Die Farbe Gelb etwa steht für den Ortsteil Kaunitz, dort steht die Bank am Kreisel. Die orange Bank in Bornholte steht an der Bushaltestelle Ecke Paderborner Straße und die blaue Bank in Sende ist an der Bushaltestelle zu finden. Am Delphos-Platz hingegen wurden farbige Tulpen als Einzelsitze gewählt. Robust und aus witterungsbeständigem Kunststoff hergestellt, können sie zum Sitzen ausgeklappt werden. Der gewählte Sitz beziehungsweise dessen Farbe signalisiert auch hier die gewünschte Fahrtrichtung.

Bedenken hinsichtlich Anhaltern kann der Beigeordnete zerstreuen. Die Erfahrung aus anderen Gemeinden, in denen die Mitfahrbänke längst etabliert sind, sei durchweg positiv. Dennoch gelten auch in Verl feste Regeln. Grundsätzlich ist die Entscheidung das Angebot als Fahrer oder Mitfahrer in Anspruch zu nehmen freiwillig. Die Mitnahme von Kindern ist ohne Begleitung Erwachsener nicht möglich. Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren dürfen nur mit Einwilligung der Eltern mitfahren. Für alle gilt jedoch, als Mitfahrer im Auto ist man im Schadensfall automatisch mitversichert.

Barbara Menne, Fachbereich Soziales, ist zuversichtlich, dass das Angebot angenommen wird. Für die Zukunft könnten die Bänke bei Nutzung weiterentwickelt werden. Denkbar sei eine digitale Variante, also die Registrierung als Fahrer oder Mitfahrer und die Vernetzung untereinander.