Es ist richtig was los in der Kirche. Etwa zehn Männer hämmern und schrauben wie wild. Erst werden Böcke aufgestellt, dann mit Latten verbunden, dann kommen grüne Platten als Tragefläche darauf und vorne wird alles mit Stoff abgehängt.

Wie am Schnürchen läuft alles unter den Augen von Küsterin Mechthild Bathe. Kein Wunder, sind einige der älteren Herren aus der Kirchengemeinde schon seit mehr als 25 Jahren beim Aufbau des Untergestells und dem Aufstellen der Krippe dabei.

Liebevoll nennen sie sich die »ältere Truppe«, die sich von der »jüngeren Männertruppe« um Michael Humpert unterscheidet, die für die Landschaft verantwortlich ist. »Michael Humpert hat Geschmack, dafür ist der genau der Richtige«, sagt Paul Diekhans (69) anerkennend. Humpert winkt ab. »Nein, nein, ich bin nur ein Teil des Ganzen«, betont er.

Auf der Suche nach Kiefern

Doch bevor Humpert und seine Truppe Geschmack entfalten können, ist Kernerarbeit angesagt. Gemeinsam mit Josef Frickenstein und Meinolf Bathe geht es in Eiseskälte und mit einem Anhänger hinterm Wagen zu Echterhoff. »Wir sind auf der Suche nach Kiefern«, verkünden die Drei. Der Blick des Gegenübers ist nicht gerade zuversichtlich. Die Auswahl ist begrenzt.

Aber es reicht. Die drei Männer werden fündig. Warum Kiefern? »Wir gestalten die Krippenlandschaft seit einigen Jahren als Sennelandschaft, im Hintergrund ist die Emsquelle als Landschaftsfoto zu sehen«, so Humpert. Da würden Kiefern gebraucht. »Wir wollen mit der Sennelandschaft Heimat vermitteln.« Am Anfang habe die Frage gestanden, wie der neue Pastorale Raum in der Krippenlandschaft wiedererkannt werden kann.

»Schnell war klar: Sennelandschaft verbindet alle«, betont Humpert, den seine Begleiter mit einem Augenzwinkern auch den »Regisseur in der Kirche« nennen. Nicht weil er auf der Kanzel steht. Nein! Er übernimmt die Regie bei der Gestaltung. Wie wird welcher Baum angeordnet? Wie viel Moos kommt wohin? Wie verläuft der Bachlauf? »Wenn er einen schlechten Tag hat, laufen wir nur hin und her«, sagt Meinolf Bathe und lacht. Schließlich steige mit den Jahren auch der Anspruch.

Hand in Hand

Als die Drei sich gemeinsam mit Stefan Hasenbein und Josef Cord-To-Krax ans Werk machen, wird schnell klar: Es läuft Hand in Hand – wahre Teamarbeit. Bachlauf, Tränke, Steinweg: Mit Liebe zum Detail wird alles kreiert.

Neben dem Mühlrad wird Johannes der Täufer platziert. Der Prophet Jesaja findet seinen Platz. Von Sonntag an werden immer mehr Figuren aufgestellt. Die Könige kommen und gehen, der Schäfer zieht mit der Schafherde ein, sie laufen zum Stall und verabschieden sich wieder, die Sternsinger sind nach Weihnachten da, Stephanus am zweiten Feiertag. Was aber immer bleibt, sind die riesigen Tannen, die die »ältere Truppe« aufstellt und jeweils mit sieben Lichterketten bestückt. Während sich die Krippe jedes Jahr und fast an jedem Tag verändert – wie das aufgebaute Zelt in der Flüchtlingskrise gezeigt hat –, bleiben die Tannen eine Konstante. An ihnen erfreuen sich Kirchenbesucher jedes Jahr neu. Und natürlich an ihrer Verler Krippe.