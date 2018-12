Die Aktion Für ihr Engagement bitten die Mitglieder des Lions Clubs seit 2017 um die Mithilfe der Verler Bürger. Jungen und Mädchen im Alter von bis zu 13 Jahren können einen Wunsch (im Wert von etwa 15 Euro) auf einer Aktionskarte notieren. Die Teilnehmerkinder kommen allesamt aus einkommensschwachen Familien. Sie werden vom Kreis Gütersloh und vom Sozialamt der Stadt Verl ermittelt und kontaktiert. Die Wunschzettel werden im Rathaus sowie in Geschäften an Weihnachtstannen gehängt. Kunden der jeweiligen Geschäfte nehmen bei ihrem Einkauf einen Wunschzettel mit, kaufen anschließend das notierte Geschenk und geben es verpackt und mit dem Zettel versehen wieder ab. Mit 285 Kindern hatte die Aktion im vergangenen Jahr begonnen. In diesem Jahr beschenkten die Verler mit Hilfe des Vereins 40 Jungen und Mädchen mehr.

Die Verler hatten sich an der Aktion »Strahlende Kinderaugen« des Lions Clubs beteiligt. Der junge Verler Verein hatte zum zweiten Mal seit seiner Gründung vor einem Jahr zu der Aktion (siehe Extra-Kasten) aufgerufen. Auf diese Weise erhielten die Kinder ein Geschenk, dass sie ohne diese Aktion wohl nicht erhalten hätten.

Wochenlang konnten die Verler kleine Geschenke kaufen und verpacken. Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche bot sich den Organisatoren dann ein beeindruckendes Bild im Rathaus. Sämtliche Pakete waren im kleinen Sitzungssaal aufgebaut und warteten darauf, dass sie von den Kinder abgeholt wurden. Eine meterlange Tischreihe war nötig, um all die kleinen und großen Pakete, die jeweils mit einer Nummer versehen waren, aufzubauen.

Die Nummern waren nötig, um sie den Empfängern zuordnen zu können. Ganz wichtig bei der Aktion ist nämlich, dass Namen und persönliche Daten der Kinder anonym bleiben und lediglich Mitarbeitern des Fachbereichs Soziales bekannt sind.

Die Aktion »Strahlende Augen« hatte aber nicht nur bei den Kindern für Begeisterung gesorgt, sondern auch bei den Mitgliedern des Lions Clubs. »Wir sind sehr stolz auf die tolle Resonanz«, freute sich beispielsweise der Vereinspräsident Roland Manthey. Dank der Spendenbereitschaft der Verler konnte jeder Wunschzettel erfüllt werden. Und das waren in diesem Jahr mit 325 noch deutlich mehr als bei der Premiere im Vorjahr – 285. Manthey freute sich auch, dass dieses Mal noch mehr Geschäfte mitgemacht und die Wunschzettel ausgehängt haben. »Dafür ganz herzlichen Dank an alle, die unsere Aktion so toll unterstützt haben«, betonte er.