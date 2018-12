In einer gemütlichen Auszeit erinnern sich Rudi Schumacher (links) und Josef Lakämper an die Weihnachtszeit, wie sie früher war. Das ist spannend für Schumachers Enkelkinder Lisa (10) und Bastian (3). Foto: Manuela Fortmeier

Von Manuela Fortmeier

Verl-Kaunitz (WB). Lichterglanz in den Straßen, geschmückte Fenster und Plätzchenduft. »Ich liebe Weihnachten«, sagt Rudi Schumacher. Seine Augen leuchten, als er zu erzählen beginnt. Von Weihnachten, wie es früher war. Als es zu Weihnachten immer geschneit hat, in den Familien noch Weihnachtslieder gesungen wurden und es zum Weihnachtsfest Streuselkuchen gab.

Von damals, als der Schnee unter den Schuhen quietschte, wenn die Familie am Weihnachtsfest schon nachts um vier in die »Uchte« aufbrach. So nannte man damals die frühe Christmette. Auf jeden Fall wollten sie einen Sitzplatz bekommen. Schließlich sei es eine Selbstverständlichkeit für alle gewesen, in den Gottesdienst zu gehen. Zu Fuß, egal wie weit der Weg oder wie bitterkalt es gewesen sei. Zusammen haben Rudi Schumacher (77) und Josef Lakämper (80), die beiden Kaunitzer Urgesteine kennen sich schon seit frühesten Kindheitstagen, dem WESTFALEN-BLATT aus ihrer Kindheit erzählt.

Für den Vater gebetet

»Unsere Mutter Theresia hat in der Weihnachtszeit mit uns Kindern abends am Bett dafür gebetet, dass unser Vater gesund aus dem Krieg kommt«, sagt Josef Lakämper, der im Jahr 1938 in Verl geboren wurde und mit Schwester Regina und den Brüdern Reinhard und Herbert aufwuchs. Sehr gut erinnert er sich an die Zeit, als der Kanonenofen in der guten Stube, der in der Holter Hütte produziert wurde, nur an Sonntagen oder besonderen Feiertagen beheizt wurde und bis zur Decke ragte.

Nikolaustag

Am Nikolaustag habe die Mutter gesagt: »Kinder, ihr müsst artig sein, gleich kommt der Nikolaus«. Und dann kam der Mann mit dem langen Rauschebart, der Josef Lakämper noch heute an seinen Großvater Hermann Brabänder erinnert. »Josef, weißt du, woher der Nikolaus kommt«? Prompt wusste Josef die Antwort: »Aus Moskau«. In diesem Moment habe der Nikolaus so herzhaft laut lachen müssen, dass es für den kleinen Josef sofort klar war, dass in dem Kostüm der Vetter Hermann Lakämper von nebenan steckte.

Väter aus dem Krieg zurück

Sehr detaillierte Erinnerungen haben beide daran, als sie ihre Väter nach dem Krieg zum ersten Mal bewusst kennen gelernt hatten. Völlig abgemagert und mit zerschlissener Kleidung seien sie in die Heimat zurückgekehrt.

»Der Tannenbaum war klein. Mit Bienenwachskerzen, Lametta und Engelshaar geschmückt«, erzählt Lakämper. Auf den Weihnachtstellern, die aus Pappe waren, hätten Nüsse und Boskopäpfel gelegen, »weil sie lange haltbar waren«. Als alles fertig war, wurde die gute Stube bis zum Heiligen Abend verschlossen. Den Schlüssel hatte der Vater. Nach dem Gottesdienst war dann noch am Vormittag die Bescherung. »Doch zuerst musste das Vieh versorgt werden. Das war wichtiger, weil es unsere tägliche Nahrung sicherte«, sagt Schumacher.

Rodelschlitten selbst gebaut

»Oh Mann, was haben wir uns gefreut. Auf Weihnachten und besonders auf die Geschenke«, sagt Schumacher. »Es waren Socken oder Schuhe und wenn man Glück hatte, vielleicht ein Brettspiel, oder ein Brummkreisel. Es waren Kleinigkeiten, Schokolade gab es nur selten, weil auch dafür das Geld meistens nicht ausreichte, aber für uns war es das Größte und wir haben uns riesig und von Herzen gefreut«, sagt Schumacher. Doch manchmal gab es auch Überraschungen. »Mein Onkel hatte mir damals als Kind einen Rodelschlitten gebaut. Aber einen mit eckigen Kufen, mit dem man sich schnell auf den kleinen Hügeln überschlug, weil er ja vorne eckig war. Spaß gemacht hat es trotzdem«, sagt Lakämper. Schumacher erinnert sich an ein Holzschaukelpferd in Kindertagen, damals etwas ganz Besonderes. Überhaupt seien sie trotz ärmlicher Zeiten glücklich gewesen.

Mettwurst angeschnitten

So wie auch heute viele Familien Traditionen haben, gab es sie auch in der Kindheit von Schumacher und Lakämper. »Früher haben fast alle Familien selbst geschlachtet und wir haben uns darauf gefreut, dass Weihnachten die erste Mettwurst angeschnitten wurde«, sagt Bäckermeister Schumacher. Am Heiligen Abend hätte traditionell fast in allen Familien selbst gemachter Heringssalat auf der Speisekarte gestanden. Ein Rezept, das heute noch viele kennen und zubereiten.

Gebäck aus dem Fleischwolf

Schon selbst die Adventszeit sei eine Zeit der Vorfreude und des Glücklichseins mit einfachen Dingen gewesen. Dann, wenn in den Familien mit dem Fleischwolf alle zusammen Spritzgebäck gebacken haben. »Einer musste drehen, der andere die Plätzchen abnehmen und auf das Blech legen«, sagt Schumacher. Noch heute kommt die alte Familienmühle in der Bäckerei zum Einsatz, jedoch elektrisch betrieben.

Spürbare Vorfreude auch in den Zeiten, als die Kinder auf dem teilweise langen Schulweg Schneeballschlachten veranstaltet haben und deshalb oft viel zu spät nach Hause gekommen sind. »Da ist es oft passiert, dass wir dann im Winter erst am Nachmittag, wenn wir noch spontan auf den zugefrorenen Wiesen Schlittschuh gelaufen sind, völlig durchgefroren, aber glücklich nach Hause gekommen sind.« Unter den Holzschuhen wurden einfach Drähte befestigt und los ging’s.

Heile Welt erschaffen

Unvergessen sind für Josef Lakämper die Momente, als er 1944 in die Volksschule in Kaunitz ging. »Jeder Tag fing mit einem Gottesdienst an. Wenn die Sirenen gingen, mussten wir die Schule schnell verlassen und nach Hause gehen, es war ja Krieg«.

Heimelige und schöne Stunden hätten sie als Kinder in den Schulstunden der Vorweihnachtszeit erlebt, in der die Lehrerin Frau Bannenberg kleine Weihnachtsgeschichten vorgelesen und damit für kleine Zeiten eine »heile Kinderwelt« erschaffen habe.

Auf den Ursprung besinnen

»Wer kennt sie noch, die wirklichen Wurzeln von Weihnachten? Ich glaube, wir sollten uns wieder auf den Ursprung von Weihnachten besinnen, dann kann es auch wieder so schön wie früher sein. Mit unglaublicher Vorfreude. Die Freude über die kleinen Dinge und vor allen Dingen hätten dann alle Menschen wieder mehr Zeit und würden mehr zusammenhalten. Zeit, um sich zu unterhalten, mit den Nachbarn, mit der Familie und den Freunden«.

Herz der Familie

»Unsere Mütter waren damals die Herzen der Familien. Sie haben sich selbst immer zurückgenommen, auf vieles verzichtet, immer die Familie an erste Stelle gestellt und mit ihrer Liebe und Herzenswärme uns Kindern das Wichtigste mit auf den Weg gegeben, was wir zum Leben brauchten, um starke Menschen zu werden«, sagt Schumacher.

Frieden

»Ich wünsche mir, gesund alt zu werden und Frieden für alle Menschen. In allen Ländern, aber im Kleinen auch in den Familien, damit alle wieder zum Weihnachtsfest ein Leuchten in den Augen haben, so wie das früher war, als das Christkind kam, das keiner gesehen hatte, außer der Vater, der den Schlüssel zum Wohnzimmer hatte.«