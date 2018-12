Der soeben wiedergewählte Vorsitzende der Sportschützen, Christian Pelkmann, hat unter den zahlreichen Gästen auch Gilde- Königspaar Michael und Nicole Hauphoff, Brudermeister Markus Nagelsdieck und Ehrenschießmeister Hans Beckhoff willkommen geheißen.

In seiner Ansprache wünschte sich Christian Pelkmann einen »Universal-Adapter für das Leben«. Adapter sind Verbinder für technische Geräte. Ein Adapter für das Leben verbindet die Menschen in den verschiedenen Lebenslagen. Einen solchen Adapter gibt es noch nicht. Aber der Vorsitzende zählte einige Bauteile auf: Verständnis, Toleranz, Respekt, Freude und Freundschaft. »Die Schützengilde könnte auch so ein Adapter des Lebens sein – sie verbindet die Menschen in ihrem Alltag«, sagte er.

Pokale und Urkunden

Über Pokale und Urkunden freuen sich folgende Schützen: Den Schießmeisterpokal der Schützen erhielt Andreas Gans, auf Rang zwei und drei schafften es Torsten Mersch und Meinolf Pelkmann. Bei den Damen sicherte sich Gabriele Kammertöns den Pokal vor Ilse Jacobebbinghaus und Brunhild Pelkmann. In der Schützenklasse freistehend konnte Andre Pelkmann den ersten Platz vor Daniel Schmalenstroer und Sportschützen-Chef Christian Pelkmann belegen.

Bei den Damen Freihand war Mechthild Buschmann vor Ann-Christin Ganzer erfolgreich. Gewinner bei den Luftpistolenschützen wurde Werner Buschmann. Ihm folgten Markus Busche und Daniel Schmalenstroer. Den Herbstpokal gewann Gabriele Kammertöns vor Meinolf Pelkmann und Andreas Gans. In der Schützenklasse schaffte es Torsten Mersch ganz nach vorne in die Wertung vor Stephan Avenwedde. Bei den Schützen Freihand erhielt Andre Pelkmann vor Daniel Schmalenstroer und Maik Schmalenstroer den Pokal.

Start ins neue Jahr

In der Klasse Damen-Freihand war Mechthild Buschmann vor Ann-Christin Ganzer die Gewinnerin. In der Luftpistolen-Klasse wurde der neue stellvertretende Sportschützen-Chef Daniel Schmalen­stroer Gewinner, mit ihm freuten sich Zweiter Ingolf Albert und Dritter Markus Busche. Bei der Jugend konnte Joshua Westerbarkei vor Elisa Rehage sich den Pokal sichern.

Mit einem Vogelschießen auf dem Schießstand an der Paderborner Straße starten die Sportschützen am Freitag, 4. Januar, ab 18 Uhr ins neue Jahr.