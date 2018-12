Helga Karmel von Hüttis Balkanhilfe freut sich über die riesige Spendenbereitschaft der Menschen, die am zweiten Weihnachtsfeiertag auf den Parkplatz des Nordbads kommen, um ihren Beitrag zur Linderung der Not zu leisten. Foto: Alexandra Wittke

Von Alexandra Wittke

Hütti, Günter Hüttenhölscher, im Gespräch mit Melanie Faulhaber. Radio Gütersloh übertrug zwei Stunden live. Foto: Alexandra Wittke

Wenn man »Hütti«, wie er fast schon liebevoll genannt wird, zuschaut, kann man eigentlich fast nicht glauben, dass er schon 80 Jahre alt sein soll. Neben seinen fleißigen Helfern packt der Verler am zweiten Weihnachtsfeiertag auf dem Parkplatz des Nordbads in Gütersloh Kiste um Kiste in den großen Auflieger vor ihm. Angereicht werden sie ihm von einigen Dutzend Familien, die Gutes tun möchten.

Die Kinder haben nicht mehr gebrauchtes Spielzeug aussortiert, die Erwachsenen Alltagsgegenstände und vor allem warme Kleidung. Die wird – neben viel zu viel anderen Dingen – in Rumänien dringend gebraucht. »Ich freue mich sehr, dass wir so viel Unterstützung haben und all die Helfer diesen weiteren Transport möglich machen«, sagt Hütti zwischen zwei Kisten.

Unternehmen stellen Lastwagen und Fahrer

Zum 125. Mal fährt er gemeinsam mit seinen Helfern in eine der ärmsten Regionen auf den Balkan. Vier Lastwagen, allesamt kostenfrei von Unternehmern aus der Region samt Fahrer bereitgestellt, werden sich dieses Mal auf den Weg machen. Das Ziel ist die Caritas in Satu-Mare, wo die Armenküche und Waisenhäuser bereits auf die wertvolle Fracht warten. Vor allem die Kinder dürfen sich freuen. 700 Pakete, alle weihnachtlich verpackt und mit Adressat »Junge« oder »Mädchen« sowie dem Alter beschriftet, waren von Kindergartenkindern, Grundschülern und Schülern des Gymnasiums Verl gepackt worden.

Anja Erdmann, Veronika Schmolka und Martina Foster (von links) spenden warme Kleidung für Waisenkinder. Foto: Alexandra Wittke

Zwei Lastwagen sind bereits unterwegs in die Region, im Gepäck haben sie haltbare Nahrungsmittel und Fleisch, gekauft von der Balkanhilfe und aus Spendengeldern finanziert.

Silvester sind sie wieder zu Hause

Gemeinsam mit den zwei Aufliegern, die am Nordbad stehen, werden sie rund 24 Stunden unterwegs sein, um den kleinen Ort Satu-Mare in Rumänien zu erreichen. »Heute sind die Fahrten dorthin im Vergleich zu früher deutlich einfacher. Nur in Österreich müssen wir aufpassen, die Polizisten dort passen sehr genau auf«, sagt Karl-Heinz Westermann und freut sich, dass er mit Hütti einen Beifahrer hat, der ihm auf dem langen Weg Gesellschaft leistet. Silvester wollen sie alle wieder zu Hause sein. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren wird es mit dem Tod von Fahrer Bernhard Gerdtoberens niemanden mehr geben, der das Neujahrsfest vor Ort erleben wird.

Vor dem Lastwagen geht es derweil rund. Feuerwehrmänner des Löschzugs Spexard schleppen weitere Kisten direkt aus den Kofferräumen der Ankommenden zu den Aufliegern, wo sie schon von Helga Karmel in Empfang genommen werden. Der zweite Weihnachtstag steht unter dem Motto »Kinder für Kinder« und Mario Unger von Radio Gütersloh, der Lokalsender überträgt live vom Parkplatz, freut sich über die leuchtenden Kinderaugen.