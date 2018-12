Für Anna Maria Schmelter war es mit »Lillimuh« der letzte Markt. Stammkunden kamen trotz des Wetters. Foto: Alexandra Wittke Für Anna Maria Schmelter war es mit »Lillimuh« der letzte Markt. Stammkunden kamen trotz des Wetters. Foto: Alexandra Wittke

Als Susanne Grund am Samstag vor der kleinen Bühne auf der Volksbank-Wiese steht, wirkt sie fast schon ein bisschen erleichtert. »Endlich klappt mal was!«, sagt die Mit-Organisatorin des Internationalen Weihnachtszaubers und meint damit das Konzert der »Musiker für den Frieden«. Eigentlich waren Andrea Mettenborg und ihre Kolleginnen schon für Freitag vorgesehen, die Sturmböen rissen jedoch einen Teil der Bühnenverkleidung herunter. Man entschied sich daher für den Teilabbau des Pagodenzeltes. »Das hatte vor allem versicherungstechnische Gründe. Den Ausstellern haben wir freigestellt, ob sie ihre Buden schließen. Fast alle waren aber bis zum offiziellen Ende gegen 23 Uhr vor Ort.«, sagt Kerstin Moseler, neben Grund die zweite Organisatorin. Den Heidefliegern hingegen war das Risiko zu groß. Ihre für Samstag angekündigte Airshow wurde mit Blick auf die Wetteraussichten schon am Freitag abgesagt.

26 Aussteller

Auch die 26 Aussteller ziehen am Sonntag eine eher ernüchternde Bilanz. Fast vier Tage durchgehend Regen, dazu der starke Wind haben viele vom Besuch des 6. Weihnachtszaubers abgehalten. Anna Maria Schmelter ist dennoch zufrieden, sagt aber auch, dass »neun von zehn Kunden« an ihrem Stand mit selbst genähter Kinderbekleidung Stammkunden waren. »Die wussten, dass dies mein letzter offizieller Markt ist, zum Ende des Jahres werde ich mein kleines Gewerbe ›Lillimuh‹ aufgeben.«

Anfangs ging’s noch

Angefangen hatte der Weihnachtszauber ganz gut. Die Eröffnung durch den Bürgermeister am Donnerstag fand im Trockenen statt. Mit dabei hatte Michael Esken 185 liebevoll verpackte Hefe-Sterne, die er an die Kinder verteilte. Auch der Nikolaus am Sonntag konnte seine Mitbringsel trocken überreichen, bevor der Regen doch wieder übernahm. Immerhin lockte der letzte Tag Kurzentschlossene auf der Suche nach »Last-Minute-Weihnachtsgeschenken« auf die Volksbank-Wiese. Und die Versteigerung der handgefertigten Weihnachtskugeln und der selbst geschriebenen Gedichten sorgte für eine insgesamt positive Bilanz der Veranstaltung. Die stand auch in diesem Jahr unter dem Motto »Gemeinsam feiern und Gutes tun.«