Verl (WB). Der Bambinilauf ist ein fester Bestandteil des EGE-Citylaufs, der jedes Jahr am 2. Oktober in Verl stattfindet. In diesem Jahr nahmen 255 Kinder am Böttcher-Bambinilauf teil. Als kleine Aktivitätsbelohnung hatte der TV Verl eine Prämie in Höhe von 250 Euro für die Verler Kita ausgelobt, die prozentual zur Kitagröße die meisten Läufer starten lässt.