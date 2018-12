Von Kerstin Eigendorf

Wenn die Balken sprechen könnten, würden sie nicht nur ein Buch, sondern eine ganze Buchreihe füllen. Hochzeiten, Kulturveranstaltungen, Mottopartys, Jubiläumsgottesdienste, Firmenfeiern, Geburtstage: Der Partyhof an der Feuerbornstraße 31 hat so einiges erlebt. Wenn Betreiber Karl Heinz – genannt »Kalle« – Müller die vielen Fotos der vergangenen 25 Jahre anschaut, wird er schon ein bisschen wehmütig. »Mein halbes Leben habe ich mit Partys verbracht«, sagt er und lacht.

Bauernhof Jacobfeuerborn genannt »Hinnersmeier«

Die Idee, in einem alten Gebäude Feiern zu veranstalten, hat er bereits, bevor er vor 25 Jahren den Betrieb übernimmt. In seiner Meisterarbeit spielt diese Vorstellung des staatlich geprüften Landwirts schon eine Rolle. »Im Mittelpunkt stand immer der Erhalt und die Freude an diesem historischen Gebäude, das unter Denkmalschutz steht«, betont Müller. Die Deele wird 1755 in Delbrück gebaut und 1859 in Sürenheide wieder aufgebaut. Die Hofstelle, auf der sie errichtet wird, findet sich urkundlich schon 1370. Bekannt ist sie vielen Verlern als Bauernhof Jacobfeuerborn, genannt »Hinnersmeier«.

Die Partyära des Geländes startet mit Müllers 25. Geburtstag 1994. Es folgt die erste vermietete Feier im Juli desselben Jahres – eine Sommernachtsparty. »Dann entwickelte sich alles ziemlich schnell, teilweise gab es an einem Wochenende jeden Tag eine Party«, erzählt Karl Heinz Müller (49). Was ihm viel Freude bereitet und Geld in die Kasse spült, bedeutet aber auch jede Menge Arbeit. Anfangs ist der Geruch noch zu erahnen, dann werden die Kälberställe zu Toiletten, die Pferdeställe zum Buffetraum. In manchen Wochen schuftet Müller Tag und Nacht, um die Deele zu renovieren. Die Galerie baut er mit Leidenschaft größtenteils selbst. Viele Kunden mieten die Deele immer wieder, andere sind nach einem Besuch nicht mehr erwünscht. »Man kann sich nicht vorstellen, wie sich Menschen daneben benehmen können«, sagt Müller.

Versammlungsstättenverordnung schnürt ein

Das ist auch ein Grund für das Ende des Partyhofes. »Es gibt so viele tolle Menschen, die zu uns kommen, an die wir uns gerne erinnern, aber ich bin es leid, den Aufpasser zu spielen und am Ende stundenlang das Chaos zu beseitigen«, gibt er zu. Hinzu kommt seine Gesundheit, Knieverletzungen schränken ihn ein. Ein triftiger Grund ist aber das, was sich hinter dem Mammutwort Versammlungsstättenverordnung verbirgt. Einfacher ausgedrückt: die Grundlage zur Genehmigung von Veranstaltungen, in der zum Beispiel Brandschutz oder Fluchtwege geregelt sind. »Diese Verordnung ist sicherlich sinnvoll, aber in letzter Zeit hatte das Bauamt immer neue Forderungen, das ist nicht mehr leistbar«, sagt Müller. Zudem stünde auch eine umfangreiche Renovierung der Einrichtung an. »Ich habe mich entschieden, nicht mehr zu investieren, auch wenn das das Ende des Partyhofes bedeutet.«

Mit Atmosphäre

Richtig genossen hat er eine der letzten Veranstaltungen – die Lesung mit Bestsellerautorin Susanne Fröhlich im Rahmen der Verler Literaturtage. »Das war einfach toll und hat die Atmosphäre in dem alten Gebäude richtig zum Leuchten gebracht«, sagt Müller. Ähnliche Erinnerungen hat er auch an die Anfänge der Konzertreihe »Verler Vier Jahreszeiten«, von der viele gar nicht mehr wissen, dass diese im Sommer in der Deele stattgefunden haben.

Der Abschied fällt Karl Heinz Müller nicht leicht. Ihm ist wichtig, sich bei allen zu bedanken, die den Partyhof zu dem gemacht haben, was er ist: Helfer, Gäste, Familie, aber auch Nachbarn, die »viel Krach ausgehalten und nie was gesagt haben«. Und was so ein richtiger Organisator ist, der kann sich mit dem Ende dann doch nicht hundertprozentig abfinden. »Ausgeschlossen ist es nicht, dass wir irgendwann noch mal über ein Bauernhofcafé nachdenken oder zwischendurch doch noch einmal eine Veranstaltung anbieten«, verrät er. Aber jetzt sei erst einmal definitiv Schluss.