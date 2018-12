Gisela Walkenhorst aus Gütersloh hatte neben wertvollen Miniatur-Büros auch eine Mini-Arche im Angebot. Der Antikmarkt bietet eine reiche Palette an Sammlerstücken und ungewöhnlichen Fundsachen. Foto: Gabriele Grund

Von Gabriele Grund

Verl-Kaunitz (WB). Feine Sammlerkunst, filigrane Figuren, wuchtige Schrankmöbel und jede Menge edles Tafelsilber waren am Samstag und Sonntag beim Antikmarkt in der Ostwestfalenhalle in Kaunitz zu bestaunen. Begleitet von einer angenehm ruhigen Atmosphäre flanierten die Besucher zwischen den Gängen der insgesamt 75 Aussteller umher.

Die meisten um »erst nur zu schauen«. Doch dazwischen lauerten auch jene eingefleischten Antikmarkt-Experten, die ausschließlich nach Kaunitz gekommen waren, um ihre Jäger- und Sammler-Euphorie zu stillen. Veranstalterin Ursula Tammen, die mit Thea Wilczura jährlich bis zu fünf Antikmärkte in Kaunitz veranstaltet, freute sich über das große Interesse von Händlern und Besuchern. »Der fünfte Antikmarkt findet immer nur statt, wenn zwischen Weihnachten und Silvester ein Wochenende liegt. So wie eben in diesem Jahr oder auch nächstes Jahr«, erklärt sie.

Seit Fernsehsendungen, wie »Bares für Rares« sei das allgemeine Interesse an alten Dingen zwar wieder gestiegen, junge Händler und Käufer seien aber dennoch eher rar. Das zeigte sich auch beim Rundgang durch die Halle. Überwiegend Ü50-Käufer beherrschten das Bild. »Wenn ich irgendwo ›Antik‹ lese, kommt der Blutdruck in Wallung. Dann muss ich dahin, denn ich bin stetig auf der Suche nach alten und schönen Dingen oder auch besonderen Einzelstücken. Neulich habe ich auf einer Antikbörse spontan 175 Euro für einen alten Aschenbecher gezahlt. Weiß meine Frau bis heute nicht. Das soll auch so bleiben, sonst wäre Stress programmiert«, lächelt Stefan Förster (42) aus Warendorf leicht verlegen.

Um das Aschenbecher-Geheimnis weiterhin gewahrt zu wissen, möchte er auch nicht fotografiert werden. »Meine Frau weiß nicht, dass ich heute hier bin. Aber ich liebe nun mal Antikmärkte«, so der Vertriebsmanager. Für ihn sei das wie das Eintauchen in eine andere Welt.

Hubert Drees bezeichnet sich selbst als »tiefsinnigen Feingeist«. Mit seiner Vorliebe für antike und seltene Puppen, schöne Tischwäsche und alte Gemälde treffe er auf null Verständnis bei seinen Kollegen und Freunden. Dabei frönt der Lkw-Mechaniker, der beruflich schwere 40-Tonner-Lastkraftwagen repariert, seit mehr als 25 Jahren diesem Hobby.

Miniaturwelten

Ein paar Meter weiter steht mit Friedrich Häusser ein szenebekanntes TV-Gesicht an seinem Stand. Der sympathische Kunst- und Antiquitätenhändler aus Quedlinburg gehört zur Expertenrunde der TV-Formate »Schatz oder Schätzchen« und »Bares für Rares«. Im Gepäck hat er diesmal edle Lauensteiner Trinkgläser, die zwischen 1768 und 1827 in der Glashütte Osterwald hergestellt wurden. Afrikanische Kunst und Asiatika finden sich auf den Tischreihen. Zwischen antikem Mobiliar, Bekleidung, Gemälden, Haushaltswaren, Uhren, Teppichen, Schmuck und jeder Menge Porzellan lauerten auch rare Dachbodenfunde und wertvolle Erbstücke. Erstmals dabei nach mehr als 15 Jahren Pause sind diesmal wieder Wilfried Zientek und seine Frau Barbara Linke aus Köln. Jugendstil und Art déco rund um die Tischkultur bilden bei ihnen den Schwerpunkt. Es sind die Formen und die Liebe zum Detail, die Wilfried Zientek begeistert.

Ein paar Meter weiter wacht Gisela Walkenhorst aus Gütersloh über eine ansprechende Präsentation ihrer Miniaturenwelt: Büros und Bibliotheken im Kleinformat. Beeindruckend ist auch eine handgefertigte Mini-Arche aus dem Erzgebirge.