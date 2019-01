Von Andreas Berenbrinker

Verl (WB). »Brücken muss man da bauen, wo der Graben am tiefsten ist«, so lautet ein Leitziel des Jugendaustauschwerkes (JAW) im Kreis Gütersloh, dessen Vorsitzender Karl-Josef Schafmeister ist. In diesem Jahr feiert das JAW seinen 60. Geburtstag. Für die VERLER ZEITUNG ein Grund, die bunte Vielfalt des Droste-Hauses in einer Serie zu beleuchten.

Im Jahr 1959 gründete der 2006 verstorbene Verler Hugo Wöstemeyer das Jugendaustauschwerk im Landkreis Wiedenbrück, das 1970 nach der kommunalen Umstrukturierung in Jugendaustauschwerk im Kreis Gütersloh umbenannt wurde. Karl-Josef Schafmeister (63) erinnert sich an das Anliegen Wöstemeyers.

»Nach der unendlichen Katas­trophe des Weltkrieges wollte er etwas machen«, so Schafmeister. Das Ziel sei gewesen, dass Menschen verschiedener Völker sich kennen lernen, um Vorurteile ab- und Freundschaften aufzubauen. Dieses Vorhaben sei damals mit vielen Hürden verbunden gewesen. »Nach dem Krieg wollten viele Völker mit Deutschland nichts zu tun haben«, sagt Schafmeister. Außerdem sei die Kontaktaufnahme vor 60 Jahren ohne Internet und mit einem schlechteren Telefonnetz schwierig gewesen.

Dennoch hatte Hugo Wöstemeyer den Kontakt zu einem Benediktinerkloster in der Normandie hergestellt und so erste Kontakte zwischen Verlern und Franzosen geknüpft. Schafmeister: »Nach und nach gab es mehr Kontakte. Hugo war der festen Überzeugung, dass man Brücken bauen muss.« Es gab Austausch in die Niederlande, nach Polen und auch in die Sowjetunion. »Das war der dickste Brocken, denn auch die Verler hatten hier Vorbehalte«, so Schafmeister. Aber es habe geklappt. »Hugo hat sich in seinen Vorhaben nie beirren lassen.«

Intensive Arbeit

Nach und nach hat sich das JAW weiter entwickelt, »gerade in den 60ern wurde der Blick wieder nach vorne gerichtet«, so Schafmeister. Ein entscheidender Schritt sei die Einführung des Landesjugendplanes 1965 gewesen. »Die Interessen der Jugendlichen sollten gefördert werden.« So wurde auch in Verl unter dem Dach des JAW eine Jugendfreizeitstätte gegründet, deren Leiter Hugo Wöstemeyer war. »Personal wurde eingestellt, eine intensivere Arbeit war möglich«, erinnert sich Schafmeister. Fortan gab es nicht nur Austausch, sondern auch Vorträge über Länder oder Sprachkurse und kreative Angebote, besonders junge Familien standen im Fokus.

Die 70er-Jahre seien dann sehr wichtig gewesen. »Es herrschte Aufbruchstimmung, viele wollten etwas von der Welt sehen.« Weitere Kontakte ins Ausland auch über Europa hinaus entstanden. 1975 trat in NRW das Weiterbildungsgesetz in Kraft, das Prinzip des »lebenslangen Lernens« wurde ausgerufen. Volkshochschulen wurden eröffnet, die politische und berufliche Bildung vorangetrieben. Am 1. Januar 1979 entstand auch in Verl die Familienbildungsstätte mit Hugo Wöstemeyers Frau Christel als Leiterin.

Fragen der Zeit

Mit der Frage »Was ist den Einwohnern von Verl wichtig?« habe das JAW immer die Fragen der Zeit aufgenommen. Darum wird es in dieser Serie gehen. Von der Vermittlung von Tagesmüttern bis zur Gestaltung der Offenen Ganztagsschule, von Eltern-Kind-Angeboten bis hin zur Abwicklung der Mensa im Schulzentrum. Im nächsten Teil werden die Friedenswanderungen, die Hugo Wöstemeyer in den 80er-Jahren initiierte, beleuchtet.