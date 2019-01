Von Kerstin Eigendorf

Verl (WB). Sein Telefon steht nicht mehr still, sein Mail- sowie Facebookaccount platzt aus allen Nähten. Verls Bürgermeister Michael Esken hat in ein Wespennest gestochen, als er bei Facebook die Frage aufwarf, ob das Silvesterfeuerwerk begrenzt werden soll.

Beim Böllern scheiden sich offenbar die Geister, sind die Gemüter in Windeseile erhitzt. Esken wird von den einen als Feuerwerk-Hasser und Spielverderber angefeindet und von den anderen als jemand gefeiert, der dem sinnlosen Geböller den Kampf ansagt. Dabei hat er sich in seinem Post, um den sich alles dreht, gar nicht selbst positioniert. »Ich habe doch lediglich einen Vorschlag gemacht«, sagt Esken und gibt zu, dass er »von der Masse an Reaktionen völlig überrascht war«.

Zwei Thesen stellte Esken zur Debatte ins Netz: 1. Verl soll lokal handeln und über Beschränkungen des Feuerwerks nachdenken und 2. Das Feuerwerk gehört zu Silvester und muss der Tradition folgend bleiben. Schnell bildet sich ein großes Lager für eine Abschaffung oder Reglementierung des Feuerwerks. Das Befürworter-Lager hält aber auch gut dagegen.

Bürgermeister möchte zum Nachdenken anregen

Doch warum wirft Esken dieses Thema überhaupt auf, fragen sich viele. »Ganz einfach: Weil ich der Meinung bin, dass Bürgermeister auch die Aufgabe haben, Themen anzustoßen, die die Gesellschaft bewegen«, erklärt Esken. Er sehe ja jedes Jahr selbst im Freundeskreis zu Silvester, dass der Sinn von Feuerwerk immer wieder diskutiert werde. »Meine Intention ist es, die Menschen zum Nachdenken über einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerkskörpern anzuregen.« Er wolle ein Bewusstsein dafür schaffen, dass »weniger manchmal mehr ist«. Und er stellt eindeutig klar: »Natürlich will ich das alljährliche Feuerwerk nicht abschaffen.« Er sei kein Feuerwerk-Hasser, wie nun gerne im Netz behauptet wird.

»Ich habe mich in meinem Post auch weder in die eine noch in die andere Richtung positioniert«, betont er. Er habe lediglich einen Kommentar in einer Tageszeitung zum Anlass genommen, um das Thema erneut aufzugreifen und zur Diskussion zu stellen. Er sei ohnehin der Meinung, dass »der Staat nicht alles reglementieren muss«. Es gehe ihm keineswegs um ein Verbot, sondern um die Frage, ob es nicht Mittel und Wege gibt, »das Ganze ein bisschen runterzufahren«. Seine Töchter liebten Feuerwerk an Silvester auch, aber er stelle sich die Frage, »ob zum Beispiel Chinaböller sein müssen«. Darüber wolle er auch mit den Bürgermeistern der Nachbarkommunen sprechen.

Reduzierung ohne Verbot möglich

Das Thema ist nicht vom Himmel gefallen. Die Verler Stadtverwaltung beschäftigt es schon lange. Noch vor Weihnachten appellierte der Klimaschutzmanager der Stadt, Dr. Fabian Humpert, an die Bürger, in der Silvesternacht auch an die Umwelt zu denken (wir berichteten). Er erläuterte, dass bundesweit für 100 bis 150 Millionen Euro Böller in die Luft gejagt würden. Anders ausgedrückt: 4500 Tonnen Feinstaub.

Als positives Beispiel von »Runterfahren« nennt Esken die Osterfeuer, die in Verl weniger geworden seien, weil es nun ein Anmeldeverfahren gebe, bei dem die Tradition nachgewiesen werden müsse. »Das ist nur bedingt vergleichbar«, gibt er zu. Aber es zeige, dass eine Reduzierung ohne Verbot möglich sei. Alle Fans des Volksfestes »Verler Leben« beruhigt er: »Nein, ich werde das dortige Feuerwerk nicht verbieten.«