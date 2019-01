Verl (WB). Nur wenige Menschen in Deutschland können sich vorstellen, wie es ist, ohne Strom und Wasser in Häusern aus Lehm zu leben. Häuser ohne befestigten Boden, mit karger Einrichtung, ohne Bett, ein paar Decken auf dem Boden, die als Schlafstätte dienen.

Wie die Ugandahilfe Verl in diesen Tagen wieder erlebt, leben sehr viele Menschen in Uganda so. »Vielen Kindern ist eine Schulbildung verwehrt und die täglichen Mahlzeiten bestehen aus Kochbananen und etwas Reis«, berichtet Thomas Pankoke, Vorsitzender der Ugandahilfe. In Krankheitsfällen zögerten viele, in ein Krankenhaus zu gehen aufgrund der Angst vor den Kosten.

»Wird ein Mensch auf der Straße von einem Auto angefahren, liegt er mit seinen Verletzungen auf der Straße, bis ein Fahrzeug anhält, um den Verletzten zum Krankenhaus zu transportieren.« Die Ugandahilfe erlebte Situationen, in denen Menschen tot am Krankenhaus aus den Autos geholt wurden, in denen ein Kind von einem Auto erfasst wurde und vor Schmerzen schrie, in denen ein Lastwagen mit einem Taxi frontal zusammenstieß und Verletzte und Tote auf der Fahrbahn lagen. »Immer hieß es warten, bis ein Pick Up kommt.« Das sei unvorstellbar, aber Realität in Uganda, sagt Pankoke.

Mit diesem Antrieb, etwas verändern zu wollen, wurde das Rettungsdienstprojekt im Jahr 2012 am Ibanda Hospital gestartet. Mittlerweile hat der Verein sechs Standorte mit je zwei Fahrzeugen aufgebaut. Es wurden seitdem mehr als 11.000 Patienten vor Ort versorgt und transportiert. Zwei Rettungswagen wurden auch in diesem Jahr gekauft. Am 12. Dezember wurden die Fahrzeuge nach Antwerpen gebracht, um von dort aus über Mombasa nach Uganda gebracht zu werden. Sie werden im Januar vom Koordinator des Vereins, Fr. Ernest Akhonya, in Uganda entgegengenommen. Die Ugandahilfe möchte das System weiter ausbauen, dieses wird in enger Zusammenarbeit mit der ugandischen Regierung geschehen.

Thomas Pankoke: »Dass die Ugandahilfe das alles ermöglichen konnte, verdankt sie ihren Spendern und Mitgliedern, die sich ehrenamtlich engagieren. Ihnen und den Spendern gilt ein herzliches Dankeschön.