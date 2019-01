Machen sich gemeinsam stark für Spenden an das Familienhaus an der Universitätsklinik in Münster (von links): Hans-Dieter Pickert, Josef Lakämper, Heinz-Josef Kosfeld, Matthias Busche, Marc Fechtelcord, Helmut Kosfeld, Dr. Matthias Hennig, Markus Nagelsdiek und Peter Lichtenauer. Foto: Manuela Fortmeier

Verl (mfo). Für das Elternhaus der Kinderkrebsklinik der Universität Münster, einem in Westfalen wohl einmaligen Haus für die Angehörigen von an Krebs erkrankten Menschen am Klinikum Münster, sind die St.-Hubertus-Schützen aus Kaunitz vermutlich Helden, echte »Robin Hoods« unserer Zeit.

Und dass man heute nicht mehr Pfeil und Bogen benötigt, sondern einfach eine leidenschaftliche Vision braucht, hat der Kaunitzer Hans-Dieter Pickert schon einmal mit den Kaunitzer Schützen und vielen Sponsoren und Helfern bewiesen. Bereits vor 21 Jahren hat er mit zahlreichen Projekten, Aktionstagen, Spenden von Privatleuten und Unternehmen von 1991 an über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 230.000 Mark gesammelt, die er zusammen mit einer Abordnung nach Münster gebracht hat.

Damals floss das Geld mit in den Bau des Familienhauses Münster, das 1996 mit 14 Apartments eröffnet wurde. Inzwischen ist es auf 40 Apartments erweitert worden. Aktuell steht das dritte Haus in der Planung, in dem Familienangehörige wohnen können, während ihr schwer erkranktes Kind in der Uniklinik betreut wird.

Nun ruft der Kaunitzer Schützenbruder Hans-Dieter Pickert erneut zu einem einjährigen Spendenzeitraum auf. Unter dem Projektnamen »Schulterband« wollen sich die St.-Hubertus-Schützen Kaunitz, die Gildeschützen, die Schützen aus Sürenheide und die Bürgerschützen zusammen stark machen, um eine möglichst hohe Spendensumme zusammen zu tragen. »Ich bin davon überzeugt, dass diese Sache erfolgreich sein kann, wenn wir dafür sorgen, dass sich diese Aktion herumspricht, denn wenn wir uns mit so vielen Schützen zusammen einsetzen, steckt eine große Kraft dahinter«, sagte Helmut Kosfeld. Welche Aktionen genau gestartet werden sollen, wird bald festgelegt.

Am Schützenfestmontag 2018 in Kaunitz, als Pickert aus den Händen des Diözesan-Bundesmeisters Eberhard Banneier für seinen großen Einsatz ausgezeichnet wurde, sei ihm klar geworden: »Dieter, da musst du noch einmal etwas machen, an die Sache mit dem Familienhaus musst du noch mal ran«. Es sei ihm eine Herzensangelegenheit, diese Hilfsaktion noch einmal »mit Vollgas durchzuziehen«, sagt Pickert. Weitere Informationen wie das Spendenkonto unter Tel. 05246/3502.