Der Bericht von Robin Rieksneuwöhner ist kurz, hat es aber in sich. »Wir trotzen dem Trend und können auf die gestiegene Mitgliederanzahl im Jahr 2018 wirklich stolz sein.« Gut 88.800 Euro hatte die Bruderschaft im vergangenen Jahr durch Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse einnehmen können. Vor allem die Spendensammler seien fleißig gewesen, betont Rieksneuwöhner weiter. Mit einer Gesamtsumme von gut 11.500 Euro konnten sie rund 2000 Euro mehr als im Vorjahr sammeln. Die Ausgabenseite hingegen ist ausgeglichen, vor allem das Finanzamt schlug mit knapp 20.000 Euro ordentlich zu Buche. Auch die Nebenkosten und der Unterhalt und die Instandsetzungskosten der Schützenhalle nehmen einen großen Posten an den Gesamtausgaben von 78.415 Euro ein. Unterm Strich konnte der Kassierer damit am Ende einen respektablen Überschuss von rund 10.400 Euro vor Abschreibung ausweisen.

80 junge Mitglieder beim Umzug

Die Mitglieder fühlen sich wohl in der Bruderschaft. Insgesamt 26 von ihnen wurden während der Jahreshauptversammlung für ihre langjährige Treue ausgezeichnet. Darunter gleich drei, Werner Humpert, Josef Kipshagen und Karl Heinz Meier, die bereits seit 60 Jahren der Bruderschaft verbunden sind.

Auch in Sachen Nachwuchs brauchen sich die Verantwortlichen keine Sorgen machen. In seinem Rückblick stellt Mathias Kaps fest, »mein persönliches Highlight war die Teilnahme der Jungschützen in Steinhorst, wo 80 junge Mitglieder am Umzug teilnahmen!« Auch bei den anderen Schützenfesten sei die Teilnahme der Jungriege, so Kaps weiter, »sehr gut« gewesen.

Die anschließende Wahl des neuen Vorstands barg hingegen keine Überraschung. Neben Peter Lichtenauer als Brudermeister führen Oberst Uwe Cordfulland, Kassierer Robin Rieksneuwöhner und der stellvertretende Schriftführer Jürgen Füchtemeier die Geschicke des Vereins weiter.

Die Ehrungen

25 Jahre: Andre Berning, Josef Brockbals, Jens Fortkort, Johannes Güth, Detlev Hoffmann, Ulrich Maasjost, Ludger Peitzmann, Jürgen Prellwitz, Martin Vorderbrügge; 40 Jahre: Hermann Apelmeier, Dieter Förster, Wilhelm Großebrummel, Norbert Großegesse, Heinz Kaup, Rudolf Lummer; 50 Jahre: Norbert Füchtenschnieder, Manfred Horsthemke, Walter Kläsener, Ewald Mashänser, Friedel Mersch, Ferdi Merschjohann, Leo Rodenbeckenschnieder, Ewald Werneke; 60 Jahre: Werner Humpert, Josef Kipshagen, Karl Heinz Meier.