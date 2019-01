Von Kerstin Eigendorf

Verl (WB). Als er von dem Antrag der CDU in der Zeitung liest, traut er seinen Augen kaum. Die Christdemokraten wollen die Ehrenamtskarte für Verl einführen. Genau das hat Bernd Tischler vor acht Jahren in einem Bürgerantrag vorgeschlagen. Er wurde einstimmig von der Politik abgeschmettert.

»Papiertiger« und »Arbeitsbeschaffungsmaßnahme« musste sich der heute 49-jährige Verler damals anhören. »Die Stadtverwaltung hat eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung erstellt und die kam zu dem Ergebnis, dass es sich nicht lohnt, die Ehrenamtskarte einzuführen«, erinnert sich Tischler.

Hinter der Ehrenamtskarte verbirgt sich ein Konzept, das die Arbeit von Ehrenamtlern aufwerten soll. Vor zehn Jahren wurde sie von dem damaligen Familienminister Armin Laschet in NRW eingeführt. Damit sind für Inhaber der Karte mittlerweile mehr als 4000 Vergünstigungen bei privaten und öffentlichen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen verbunden – wie in Theatern, Schwimmbädern oder Museen. Sie wurde inzwischen an mehr als 43.000 Bürger ausgehändigt, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich engagieren.

Mehr als 4000 Vergünstigungen

»Ich war sofort überzeugt von der Idee, so das Ehrenamt aufzuwerten«, sagt Tischler. Schließlich höre man immer wieder, wie wichtig das Ehrenamt für die Gesellschaft sei. »Klingt ja ganz nett, aber ich dachte mir, auf diesem Wege folgen auch mal Taten.« Der 49-Jährige kommt selbst aus einer Ehrenamtler-Familie. Vater Wolfgang Tischler war jahrzehntelang Schiedsmann, er selbst und viele Familienmitglieder engagierten sich ehrenamtlich beispielsweise auf politischer Ebene. »Da sah ich immer wieder, was ehrenamtlich alles geleistet wird.«

Dass die Politik in Verl die Idee nicht unterstützen würde, hatte er nicht geahnt. »Auch in meinem Freundeskreis verstand das niemand.« Sogar sein neuer Vorschlag, die Karte zwei Jahre auf Probe einzuführen, wurde abgeschmettert. Skurril daran: Was die Verler Politik einstimmig ablehnte, wurde in Rietberg einstimmig befürwortet. »Die FWG in Rietberg brachte meinen Verler Antrag ein und hat die Idee dann auch umgehend umgesetzt«, erzählt Bernd Tischler nicht ohne Stolz. Der damalige FWG-Vorsitzende und heutige Bürgermeister Rietbergs Andreas Sunder habe ihm gesagt: »Gegen so etwas kann man doch gar nicht sein.«

Kriterium sind 250 Stunden

Kurz gefasst funktioniert die Ehrenamtskarte so: Der Vorsitzende eines Vereins oder einer ehrenamtlichen Institution bescheinigt jemandem einen überdurchschnittlichen Einsatz – das Kriterium sind 250 Stunden. Mit dieser Bescheinigung geht der Ehrenamtliche zur Stadt und erhält die Karte. Dafür bekommt er dann in ganz NRW bei vielen Institutionen Vergünstigungen. Bernd Tischler geht mit gutem Beispiel voran. Jeder Karteninhaber erhält von ihm als IT-Experte 25 Prozent Rabatt auf Dienstleistungen.

Die Verler CDU sieht in der NRW-Ehrenamtskarte heute auch ein sinnvolles Instrument »der Würdigung ehrenamtlichen Engagements«, das sich etabliert hat. Fraktionsvorsitzende Gabriele Nitsch nennt es einen »festen Bestandteil der Ehrenamtsförderung im Land Nordrhein-Westfalen und auch im Kreis Güterloh«. Darüber ist Tischler ausgesprochen erfreut. »Auch wenn es lange gedauert hat: Es freut mich so sehr, dass diese Einsicht um sich greift.« Dabei gelte für ihn das Motto »besser spät, als nie«.

Der Antrag der CDU soll in einer der nächsten Sitzungen auf politischer Ebene auf die Tagesordnung gesetzt werden.