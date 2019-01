Als die Geschäftsführer des neuen Campingkaufhauses Frank Henrichs und Christian Schulte ihre Pläne im August 2018 vorstellten, spielte Palmowski eine große Rolle. Mit solch einem renommierten Namen ließ sich schließlich gute Werbung machen. Die Partnerschaft dauerte aber nur wenige Monate. Die Bielefelder haben ihre Zelte an der Waldstraße vor einigen Wochen abgebrochen.

Palmowski-Geschäftsführer Markus Krause führt »betriebliche Gründe« für das schnelle Ende der Zusammenarbeit an. »Die Kunden haben unsere komplette Produktpalette in Verl erwartet. Das konnten wir nicht bieten«, so Krause, der zusammen mit seinem Geschäftspartner Jörg Henninger das Reisemobil-Zentrum in Bielefeld führt – eine größere Zweigstelle gibt es zudem in Magdeburg. Der blaue Palmowski-Schriftzug prangt noch an einer Halle auf dem Gelände des Kaufhauses. »Aber der wird bald entfernt.« Zwischen den Zeilen merkt Markus Krause auch atmosphärische Störungen an. »Es passte einfach nicht«, sagt er, ohne ins Detail zu gehen oder gar schmutzige Wäsche zu waschen.

Auch aus dem Camping-Kaufhaus kommen diplomatische Töne. »Wir hatten zu unterschiedliche Interessen und haben das Partnerschaftsverhältnis deshalb aufgelöst«, erklärt Frank Henrichs, gemeinsam mit Christian Schulte Geschäftsführer des Kaufhauses, das Mitte September 2018 eröffnet wurde.

Reisemobile oder Wohnwagen werden weiterhin verkauft und vermietet

Auch nach dem Weggang von Palmowski werden auf dem Gelände des Camping-Kaufhauses weiterhin Reisemobile oder Wohnwagen verkauft und vermietet. Die Geschäftsführer des Camping-Kaufhauses haben dazu das Wohnmobil-Zen­trum OWL gegründet. In der zuvor von Palmowski genutzten Halle befinden sich zwei Werkstattplätze, wo auch Reifenwechsel oder TÜV-Abnahmen möglich sind.