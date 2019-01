Polit-Prominenz am Rohr (sitzend von links): Michael Esken, Gabriele Nitsch, Michael Humpert und Robin Rieksneuwöhner sowie (hinten von links) Jan Eric Seidliz, Sebastian Dahlkötter, Jonas Köckerling und Daniel Maasjosthusmann. Foto: Alexandra Wittke

Verl (WB/ale). Die Weihnachtskugeln sind abgenommen, das Lametta entsorgt und der Baumschmuck verpackt. Aber wohin nun mit dem Baum selber? Verler Bürger können sich bereits seit 30 Jahren auf die Junge Union verlassen. Auch in diesem Jahr werden die ausgedienten Bäume gegen eine Spende abgeholt.

So mancher wird am Sonntag etwas überrascht gewesen sein. Das Telefon klingelt und beim Abnehmen meldet sich: der Bürgermeister. »Vor Schreck aufgelegt hat keiner«, erzählt Michael Esken. »Im Gegenteil. Viele warten schon auf unseren Anruf«, fügt Gabriele Nitsch hinzu. 150 Verler wird sie mit dem Bürgermeister und Michael Humpert anrufen, um auf die anstehende Tannenbaum-Abholung der Jungen Union hinzuweisen. Landrat Sven Georg Adenauer hatte bereits im Vorfeld telefoniert.

Die Mannschaft um Vorstand Robin Rieksneuwöhner und Daniel Maasjosthusmann wird – ausgerüstet mit Bullis und kleinen Lastern – am 12. Januar die ausgedienten Weihnachtsbäume abholen. Von 8 bis 18 Uhr werden 17 Helfer in Verl sowie den Ortsteilen Sende und Bornholte unentgeltlich und für den guten Zweck unterwegs sein. Die Abholung erfolgt ausschließlich bei angemeldeten Haushalten, die Bäume sollten gut sichtbar positioniert werden. »Und bitte keine Spenden an die Bäume heften«, bittet Rieksneuwöhner und verweist auf das Anmeldeformular unter www.ju-Verl.de, wo auch das Spendenkonto aufgeführt ist.

Bisher hätten sich, so Daniel Maasjosthusmann, 350 Bürger für die Abholaktion angemeldet. Über das Online-Formular oder Tel. 5612 und 5026079 könne man sich bis Freitag, 11, Januar, 15 Uhr, anmelden.

Die Empfänger der Spende stehen noch nicht fest. »Wir sind für Anregungen offen«, sagt Rieksneuwöhner. Im vergangenen Jahr haben seine Jungs 3500 Euro einsammeln können, die an drei Einrichtungen aus Verl verteilt wurden.