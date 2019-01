Von Carsten Borgmeier

Verl/Hinterthal (WB). Sie hatten sich alle auf ein paar entspannte Tage im Schnee gefreut. Doch dass es gleich so dicke kam, damit rechnete von der Verler Reisegruppe wohl niemand. Das WESTFALEN-BLATT erreichte eine Teilnehmerin am Mittwochabend im Schneechaos in Österreich.

»Die Laune ist trotz der Umstände super. Aber wann wir zurückkommen können, ist derzeit unklar«, berichtet Julia Held am Telefon. Seit Sonntag steckt die Industriekauffrau aus Verl mit ihrer 22-köpfigen Reisegruppe im Alpen-Dorf Hinterthal (200 Einwohner) fest, »weil es pausenlos schneit und wegen drohender Lawinen-Abgänge wichtige Zufahrtsstraßen gesperrt sind«.

Reporter von »SternTV« berichten über das »Schicksal« der Verler Reisegruppe. Foto: privat

Bei der Gruppe handelt es sich nach Auskunft von Julia Held (30) um einen Freundeskreis, der bereits seit vielen Jahren in Österreich zum Skifahren urlaubt. Doch an solch gewaltige Schneemassen könnten sich selbst die älteren Mitreisenden nicht erinnern, die immerhin schon im Rentenalter seien, so die Verlerin.

Bereits die Anfahrt per Bus nach Hinterthal sei in der Samstagnacht wegen der Wettersituation ins Stocken geraten, berichtet Held. »Wenige Kilometer vor un­serem Ziel wurde unser Bus gestoppt, weil eine abgegangene Lawine die Straße nach Hinterthal versperrte«, erzählt die Frau.

Einsatzkräfte von örtlicher Feuerwehr und Katastrophenschutz hätten nach stundenlangem Hin und Her schließlich entschieden, dass eine Weiterfahrt zu gefährlich sei. »Per Polizei-Eskorte wurden wir in den nächstgelegenen Ort namens Maria Alm gebracht, wo wir in einem kleinen Hotel unterkamen«, so die Verlerin. »Dabei hatten wir anfangs schon befürchtet, im Bus nächtigen zu müssen.«

Meterhoch liegt der Schnee. Foto: privat

Vor Ort habe sich der Wirt sehr um die spontan aufgetauchte Reisegruppe bemüht, es seien sogar Sofas freigeräumt worden, »damit alle einen Schlafplatz bekamen«. Am Sonntagnachmittag konnte es dann weitergehen: Die Lawinengefahr war offenbar für einige Stunden gebannt, sodass der Bus das ursprünglich gebuchte Hotel in Hinterthal anfahren durfte.

»Hier liegt jetzt bestimmt 2,50 Meter hoch Schnee, und es schneit weiter«, berichtet Held. Da Skifahren unmöglich sei und alle Lifte geschlossen seien, »bauen wir hier Schneemänner«, so die Verlerin. Inzwischen sei auch das Militär im Ort eingerückt, und helfe dem Katastrophenschutz beim Räumen der Straßen sowie beim Sprengen von Lawinen.

Über ihren Instagram-Account sei auch das Nachrichten-Magazin Stern TV auf die eingeschneite Gruppe aus dem Kreis Gütersloh aufmerksam geworden. So hätten ihre Freunde und Bekannten den Reportern gleich ein paar Interviews an der Schneebar gegeben. Regulär geht es am Samstag wieder zurück, doch das letzte Wort hat die weiße Pracht.