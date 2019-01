Verl Feuerwehr-Chef Martin Wanders hat 2018 in der Stadt am Ölbach etwa 200 Einsätze gezählt. Die Anzahl hat sich auf hohem Niveau stabilisiert – nicht zuletzt aufgrund der wachsenden Industrie. Deswegen braucht die Feuerwehr immer Nachwuchs. Foto: Eigendorf

Von Kerstin Eigendorf

Besonders der Einsatz bei Edeka Niederschulte nach der Sprengung eines Geldautomaten im Mai ist Martin Wanders (49) in Erinnerung geblieben. »Sowas habe ich noch nicht gesehen in Verl.«, sagt Wanders, der seit Oktober 2017 Leiter der Gesamtfeuerwehr ist. Die Kameraden prüfen vor Ort, ob durch die Explosion irgendwo Brände entstehen könnten, leuchtet den Tatort aus und tauscht sich mit der Sicherheitsfirma intensiv aus. »So einen Einsatz vergisst man einfach nicht.«

Das gilt für viele Einsätze im vergangenen Jahr. Skurrile sind einige dabei. Katzen auf Bäumen zu retten ist die Feuerwehr ja gewohnt. Aber einen Papagei? Trotz ihres Einsatzes hat ihn die Feuerwehr nicht zu packen gekriegt. »Aber wir haben erfahren, dass er zum Besitzer zurückgefunden hat«, erinnert sich Wanders.

Rekord-Monat Juni

Im November ereignet sich ein weiteres eher seltener Vorfall. Ein Mann ruft die Feuerwehr, weil sein Auto brennt. Er gibt aber die falsche Adresse an. »Da sind wir zuerst in die komplett falsche Richtung gefahren.« In solchen Fällen sei die Feuerwehr machtlos. »Schließlich war das Auto leider schon komplett ausgebrannt.«

Die meisten Einsätze gibt es 2018 im Juni – 21 Stück. Ein brennendes E-Bike in einer Garage am 10. Juni gehört dazu. »Nur dank der Brandmeldeanlage einer angrenzenden Firma wurde der Brand bemerkt. Sonst wäre sicher mindestens die Garage komplett abgebrannt«, sagt Wanders. Das zeige den Sinn von Brandmeldeanlagen, »auch wenn wir oft wegen Fehlalarmen ausrücken«.

Was ebenfalls zunimmt, sind Unwetter. Drei Sturmlagen lautet die Bilanz der Gesamtfeuerwehr im vergangenen Jahr. 73 Einsatzstellen und acht Stunden im Einsatz schlagen am 18. Januar zu Buche. Immerhin 67 sind es am 29. Mai. Und auch am 9. August rücken die Feuerwehrleute wegen starken Unwetters aus. Die Feuerwehr sei in solchen Situationen Teil eines kreisweiten Konzeptes, bei dem die Leitstelle Gütersloh nicht die einzelnen Wagen koordiniere, sondern sofort an die Zentrale in Verl weitergebe, die vor Ort selbst die Einsätze verteilt.

Weniger Notruf-Missbrauch

Abgenommen habe der Missbrauch der Notrufnummer. »Ich glaube, so einen Vorfall hatten wir im vergangenen Jahr nicht ein einziges Mal. Das war früher anders«, sagt der Bornholter. Der Feuerwehr-Chef freut sich über die »große Wertschätzung«, die der Feuerwehr in Verl entgegengebracht wird. Das zeige alleine schon die Tatsache, dass von Seiten der Stadt so viel investiert werde wie der Neubau der Feuerwehr Kaunitz oder das geplante Gerätehaus in Sürenheide. Auch eine neue Drehleiter zu bekommen, ist unproblematisch. »Und in den nächsten Jahren werden wir sicher auch ein paar Fahrzeuge austauschen müssen.« Ebenfalls neu angeschafft hat die Feuerwehr drei moderne Wärmebildkameras. Sie werden beispielsweise in Fällen wie dem Mais-Silobrand am 13. November eingesetzt. »Wenn wir damit alles abgesucht haben, können wir sicher sein, dass alles aus ist. Früher mussten wir wegen nicht zu sehender Glutnester oft nochmal hin«, erinnert sich Wanders.

Die 64 Aktiven in Verl, 30 in Sürenheide und 45 in Kaunitz freuen sich über neue Gesichter. 2018 ist ein Arbeitskreis »Personal« gegründet worden, um Mitglieder zu gewinnen. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei Wanders melden unter feuerwehr@verl.de.