Von Andreas Berenbrinker

Verl (WB). Ein Lehrer, der nicht unterrichtet, sondern in der Kneipe sitzt. Ein Schulweg durch katholisches »Feindesland«. Eine Stinkbombe im Klassenraum. Vor 60 Jahren wurde die evangelische Bonhoeffer-Schule eröffnet. Ehemalige Schüler schwelgen in Erinnerungen und sind dem Lehrer-Ehepaar Adam dankbar.

Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten immer mehr Protestanten in Verl, die erste evangelische Schule wurde gebaut. Genau 60 Jahre nach der Eröffnung am 9. Januar 1959 versammelten sich ehemalige Schüler in der früheren Schule, amüsierten sich über viele Anekdoten und waren dem Lehrer-Ehepaar Ursula und Walther Adam sehr dankbar.

1961 wurde Walther Adam zum Hauptlehrer ernannt und stand der Dietrich-Bonhoeffer-Schule bis zu ihrer Schließung 1979 vor, auch seine Ehefrau Ursula unterrichtete dort. »Es war eine tolle Schulzeit mit den Adams, das waren Vollblutlehrer«, sagt Christine Kammertöns-Bauer. Beide hätten ein großes Herz für die Schüler gehabt. Man habe gezeltet und im Unterricht Basare zu Weihnachten vorbereitet, es wurde gehäkelt, gestrickt, gebastelt. »Und wenn wir im Unterricht nicht fertig wurden, hat Frau Adam unsere Werke in ihrer Freizeit fertig gemacht.«

Theaterstücke einstudiert

Auch Theaterstücke habe die Lehrerin mit ihren Schülern einstudiert. Christine Kammertöns-Bauer sei einmal die Prinzessin und der heutige SPD-Ratsherr Lothar Kletzin ihr Prinz gewesen. »Das war richtig lustig.« An die Ausflüge mit den Adams erinnert sich auch Gotthard Wetzig. »Das war total unkompliziert. Wir sind morgens einfach spontan mit dem Zug losgefahren.« Ziel sei beispielsweise die Gedenkstätte Stalag in Stukenbrock gewesen. »Die Adams haben wert darauf gelegt, den Schülern Geschichte näherzubringen«, sagt Wetzig. In Erinnerung bleibt auch, dass Ursula Adam (gestorben 2015) und ihr im vergangenen August gestorbener Mann Walther die Ausbildungsfirmen besucht haben. »Sie haben sich für uns stark gemacht«, sagt Christine Kammertöns-Bauer.

Neben dankbarer Erinnerungen standen amüsante Anekdoten im Vordergrund des Treffens in der heutigen Nebenstelle des Droste-Hauses. »Unser Lehrer Max Müller hat uns mal nachsitzen lassen und eingesperrt«, sagt Gabi Heine. Der Lehrer sei in die benachbarte Kneipe »Blaue Grotte« gegangen und habe die Kinder vergessen. »Wir sind dann durchs Fenster nach draußen geklettert.«

An eine Stinkbombe im Klassenraum erinnert sich Anita Schneider. »Unser Lehrer hat nur vorne am Pult ein Fenster für sich leicht geöffnet, uns hat er leiden lassen.« Und dann war da noch die strenge Lehrerin Frau Siekmann. »Sie hat mich mal aus der Klasse geworfen, weil ich gelacht habe«, sagt Klaus Gennet, der wie andere Schüler zu Beginn der Schulzeit nur jeden zweiten Tag für zwei Stunden zum Unterricht musste.

Die Sache mit dem Schulwegen

Und dann war da noch die Sache mit den Schulwegen. »Im Winter sind wir mit dem Schlitten aus der Sürenheide gekommen«, erzählt Walter Viereck. Beim Stopp an der Bunten Mühle habe man immer kurz durch ein Fenster geschaut, um die Uhrzeit zu erfahren. Siegfried Kontecki hat hingegen schmerzhafte Erinnerungen – an einen Hundebiss. »Das war nur ein Spitz, aber der war hinterhältig.« Nachdem Kontecki sich einmal gewehrt habe, sei der Hund plötzlich ganz lieb gewesen. Auch Gabi Heine musste regelmäßig durch das von Katholiken geprägte Gebiet. »Die haben uns immer verfolgt«, sagt Heine, die sich aber in Begleitung männlicher I-Dötze sicher fühlte und lachend hinzufügt: »Besonders vor Lothar Kletzin hatten die Katholiken damals gehörigen Respekt.«