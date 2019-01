So soll der Anbau aus Sicht des Schulzentrums aussehen. Am linken Bildrand ist die Kapelle zu erahnen. Mit der Fertigstellung rechnet der Caritasverband für den Kreis Gütersloh im Juli 2020, im September mit dem Einzug. Foto: Architekturbüro Brockmeyer und Rüting

Von Kerstin Eigendorf

Ursprünglich lautete die Idee einst, dass es massive Eingriffe im Bestand geben sollte. »Im so genannten Neu-Altbau von 1990 hätten tragende Wände rausgenommen werden müssen. Zudem wären die Einschränkungen für die Bewohner immens gewesen«, erläuterte Architekt Martin Brockmeyer am Freitag. Das hätte einen großen Eingriff in die Substanz bedeutet. Und die damaligen Pläne wiesen eine Investition von 6,5 Millionen Euro aus. Es gab sogar zuvor Pläne, den Altbau, vielen Verlern besser bekannt als das ehemalige Krankenhaus, abzureißen. Nach Absprache mit der Stadt wurde diese Idee aber schnell verworfen. »Da stecken hier in Verl viele Emotionen drin«, betont auch Bürgermeister Michael Esken angesichts der Tatsache, dass zahlreiche Verler hier geboren wurden. Was nun mit dem Altbau passiert, steht noch nicht fest. Womöglich könnte die Tagespflege in einigen Jahren dort untergebracht werden. Küche und Wäscherei werden auch in Zukunft in dem Gebäudeteil genutzt.

Was fest steht ist ein Anbau, der im Nordwesten des Geländes errichtet wird. Zudem sollen die Veränderungen im Neu-Altbau von 1990 so gering wie möglich ausfallen. Sie beschränken sich auf Brandschutzmaßnahmen, Haustechnik und Elektrik. Diese Kosten kann der Caritasverband noch nicht beziffern. Der Neubau soll bei 3,5 Millionen Euro liegen. Außerdem muss ein neuer Parkplatz mit mehr Stellmöglichkeiten hinter dem Gebäude geschaffen werden. Dafür fällt der bisherige Mitarbeiter-Parkplatz weg.

Jüngst hatte das St.-Anna-Haus Probleme beim Thema Einzelzimmerquote. Regulär liegt sie bei 36,7 Prozent, seit 2015 sind allerdings 80 Prozent gesetzlich vorgeschrieben. Aufgrund dessen gab es eine Wiederbelegungssperre für zehn Plätze, aktuell sind es 88. Dieses Problem löst sich mit dem Umbau. Statt wie vor der Sperre 98 Bewohner werden dann zwar nur 82 Bewohner Platz finden. Aber die Quote der Einzelzimmer liegt dann bei 80,5 Prozent. Es soll verteilt auf den Anbau und den neueren Altbau 74 Zimmer geben; 66 Einzelzimmer und acht Doppelzimmer. Mit der Fertigstellung wird im Juli 2020 gerechnet, im September mit dem Einzug.

Matthias Timmermann, Vorstand des Caritasverbandes für den Kreis Güterloh, betont, dass er mit dem Ergebnis zufrieden sei, an dem viele Institutionen mitgewirkt hätten – vom Landschaftsverband Lippe über den Kreis Güterloh und die Stadt Verl bis hin zu Kirchenvorstand, Heimleitung und Caritasverband. Pfarrer Karl-Josef Auris fasste die vierjährigen Gespräche und Planungen treffend zusammen: »Wir sind froh, dass es gelungen ist, in einem systemrelevanten Haus in Verl einen solchen Raum für die älteren Menschen zu schaffen.« Und Brigitte Gnegel vom Kirchenvorstand ergänzt: »Es war nicht mehr möglich, das Haus in kirchlicher Trägerschaft zu leiten. Um dieses Ergebnis zu erreichen, haben wir gekämpft, aber auch viel gelacht.«