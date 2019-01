An der Thaddäusstraße/Ecke Schinkenstraße ist eine Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Foto: Kerstin Eigendorf

Verl (WB). Ein in Richtung Verl-Sürenheide fahrender BMW-Fahrer ist am Freitag um 16.15 Uhr mit einer Radfahrerin zusammengeprallt. Bei dem Unfall an der Thaddäusstraße zog sich die bislang unbekannte Radlerin lebensgefährliche Verletzungen zu.