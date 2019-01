In Kaunitz machen sich die »Gespensterjäger« mit Andreas Palsherm (von links), Arno Symann, Marco Richert, Markus Bastian, Jonathan Hassenewert, Ralf Mersch und André Hassenewert auf den Weg zu den kürzlich noch so bunt verzierten Tannen. Foto: Andreas Berenbrinker

Von Andreas Berenbrinker

Verl (WB). Schallte es vor wenigen Wochen zu Weihnachten noch festlich »O Tannenbaum«, ist nach Neujahr eher ein trauriges »Ohhhhh, Tannenbaum« angesagt. Aus stattlichen, zum Fest geschmückten Bäumen sind Überbleibsel der Weihnachtszeit geworden. Wie gut, dass am Samstag in allen Ortsteilen Gruppen unterwegs waren, um die ausrangierten Exemplare einzusammeln.

In Kaunitz nehmen sich die »Gespensterjäger« seit 1991 der Tannenbäume an. Diese Kolpinggruppe gibt es seit 1985, und obwohl die 13 Mitglieder nun jenseits der 40 sind, bestehen die zu »Weihnachtsbaumjägern« mutierten Männer auf die Bezeichnung »Jungkolping«. »Wir sind schließlich als so eine Gruppe gegründet worden«, sagt André Hassen­ewert, der sich mit sechs weiteren Sammlern auf den Weg macht, um 150 Tannenbäume einzusammeln.

Wie es sich gehört, wird ganz zu Beginn der Aktion bei der Königin der Kaunitzer Kolpingsfamilie geklingelt. »Was macht ihr denn schon hier?«, fragt Regentin Jennifer Strebinger, die fast aus dem Bett geschellt wird, ihre Spende aber natürlich gerne an die Sammler übergibt. Die »Gespensterjäger« holen auch die Bäume der Prominenz ab. »Wir sind bei Alt-Bürgermeister Josef Lakämper und auch bei Michael Esken«, so Hassenewert. Beim Verler Bürgermeister gebe es neben einer Geldspende auch immer ein Fässchen Bier. Neben dem Kaunitzer Ortskern ist die Gruppe auch in den »Outbacks« (Hassenewert) in Liemke und Österwiehe unterwegs. Die »Gespensterjäger« sind nach den »Roten Teufeln« die zweitälteste Kolpinggruppe in Kaunitz. Noch heute finden Gruppenabende im Bistro Le Coq statt.

Das gesammelte Geld wird in diesem Jahr an die Aktion »Schulterband« der vier Verler Schützenvereine mit dem Kaunitzer Schützenbruder Dieter Pickert an der Spitze gespendet. Am Universitätsklinikum Münster soll ein drittes Familienhaus gebaut werden – dafür werden Spenden gesammelt (wir berichteten).

In Sürenheide sammeln zum vierten Mal aktive Jungschützen die Weihnachtsbäume ein, mit drei Traktoren waren sie unterwegs. Die 15 Helferinnen und Helfer freuten sich über großzügige Spenden, die in die Jugendarbeit der Bruderschaft fließen.

Insgesamt 690 Bäume holt die Junge Union in Verl und Bornholte ab. Mit fünf Fahrzeugen sind die Christdemokraten unterwegs. Wie in den vergangenen Jahren wird das gespendete Geld an Verler Vereine und Institutionen verteilt. »Das Auswahlverfahren dazu startet in den nächsten Wochen«, sagt JU-Vorsitzender Robin Rieksneuwöhner. In den vergangenen Jahren habe es auch schon mal kuriose Begebenheiten gegeben. »Es kommt schon vor, dass wir noch Weihnachtsbäume mit Kugeln vorfinden.« Aber »früher war mehr Lametta« gelte auch für die Aktion der Jungen Union. Vor einigen Jahren seien Reste dieses Schmuckes noch vielfach in den Tannen zu finden gewesen. Alle Bäume werden in Verl »thermisch aufbereitet« wie es Marco Richert ausdrückt. Die einst stolzen Weihnachtsbäume werden zu Hackschnitzeln geschreddert.

Der aktuelle Spendenstand: Junge Union Verl 3400 Euro, Jungschützen Sürenheide 1200 Euro und »Gespensterjäger« Kaunitz 603 Euro.