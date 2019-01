Verl/Hinterthal (cabo). Die Reisegruppe aus dem Kreis Gütersloh, die zwischenzeitlich im Schneechaos in den österreichischen Alpen festgesessen hatte, ist am Samstag wohlbehalten zurückgekehrt.

Julia Held (30) aus Verl war dabei: »Wir haben schnell gemerkt, dass diese Schneemassen auch die Einheimischen an ihre Grenzen bringen«, berichtet die Versicherungskauffrau. »Die Räumungsdienste kamen nicht mehr gegen den dauerhaften Neuschnee an, und das österreichische Bundesheer rückte an, um zu unterstützen.« Julia Held weiter: »Durch den vielen Schnee auf den Dächern, der auch die Tannen in die Knie zwang, hörten wir immer wieder von umgestürzten Bäumen auf den Straßen und auf den Ski-Pisten. Am Donnerstagnachmittag stürzte eine Tanne auf das Seil einer Gondelbahn und Personen mussten aus den Gondeln gerettet werden.«

Die Reisegruppe habe sich aber gut aufgehoben gefühlt in dem Hotel in Hinterthal, so die 30-Jährige. »Zu keiner Zeit hatten wir Angst, dass uns etwas zustoßen könnte. Natürlich war teilweise ein komisches Gefühl vorhanden, aber wir haben versucht, das Beste daraus zu machen.«

Zu den Todesfällen sagte Held: »Es ist sehr tragisch, wenn Menschen durch solche Umstände umkommen, aber ich bin der Meinung, man sollte den Mitarbeitern vor Ort, gerade wenn Lawinengefahr auf höchster Stufe herrscht, vertrauen und sein Glück nicht herausfordern.«

Die Rückreise verlief wie geplant: »Wir waren froh, als wir heile die Zufahrtsstraße zur Autobahn erreicht hatten und wieder zu Hause in Verl ankamen.«