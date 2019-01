Die beiden Wohnanhänger sind am 25. und 26. November entwendet worden.

Einer der gestohlenen Wohnwagen stand vor einem Wohnhaus am Westfalenweg, der zweite an einem Caravan-Center an der Chromstraße. Zeugen konnten im Nachgang drei Personen an einem verdächtigen Fahrzeug beobachten.

Dieses Fahrzeug ist anschließend bei einer Geschwindigkeitsmessung in eine Radarfalle gefahren. An dem Auto waren gestohlene Kennzeichen befestigt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Mann auf dem Bild machen? Wer kennt seinen Aufenthaltsort oder kann sonst Hinweise geben? Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/869-0 entgegen.