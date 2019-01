Der Gesang ist ihr Beruf, und ein Notenheft hat die Verlerin Kathrin Horstkötter immer griffbereit. In diesem Fall dient es als Requisit für das spontane Foto an den Sammelteichen in Schloß Holte-Stukenbrock. Foto: Matthias Kleemann

Von Matthias Kleemann

Das hat sie mit Fleiß und Hartnäckigkeit geschafft. Es wundert nicht, dass sie Castingshows (»Deutschland sucht den Superstar«, »The Voice of Germany«) skeptisch gegenüber steht. Ernsthafte Wettbewerbe seien jedoch etwas anderes. Und deswegen freut sich Kathrin Horstkötter auf eine neue Aufgabe: Sie wird am übernächsten Samstag in der Jury des Wettbewerbs »Jugend musiziert« sitzen, und zwar in dem Gremium, das die Teilnehmer im Pop-Gesang bewerten soll.

»Ich finde es toll, dass es diese Sparte neuerdings gibt. Als ich 16 war, gab es das noch nicht einmal als Unterrichtsfach.« Die Sängerin ist den Umweg über die klassische Gesangsausbildung gegangen, um ihren Berufswunsch umzusetzen.

16 Kandidaten gilt es zu beurteilen

Für die Jugend-musiziert-Jury wurde Kathrin Horstkötter auf Empfehlung der Leiterin der Musikschule Kreis Gütersloh, Miriam Köpke, die selbst auch der Jury angehört, nominiert. »Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe«, sagt sie. 16 Kandidaten gilt es zu beurteilen, dafür hat die Jury einen vollen Tag lang Zeit. »Es ist ein anderer Weg für junge Leute, sich in der Musik auszuprobieren.«

Seit 2009 wird bei »Jugend musiziert« auch Pop-Gesang bewertet. Weil es bei diesem Wettbewerb nicht so ist, dass nur einer gewinnen kann, sei es viel besser möglich, den unterschiedlichen Talenten gerecht zu werden. »Wir können den Teilnehmern ein Feedback geben, ihnen sagen, ob sie auf dem richtigen Weg sind.« Wichtig sei, dass sie die Freude an dem, was sie tun, nicht verlieren.

Mit Wettbewerben und Castingshows hat Kathrin Horstkötter auch ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Denn wer im Geschäft bleiben will, bewirbt sich von Zeit zu Zeit um ein Angebot. »Einmal bin ich für eine Schlagerrevue bis nach Hamburg gefahren. Dort angekommen, habe ich erfahren, dass wir nicht einmal ein ganzes Lied singen dürfen, sondern nur 16 Takte. Ich stand fast schneller auf der Straße, als ich mit dem Vortrag fertig war.«

Misserfolge gehören zum Geschäft

Misserfolge gehören eben auch bei einem Profi zum Geschäft. Kathrin Horstkötter steckt es weg, denn sie hat auf der anderen Seite weitaus mehr Bestätigung, wenn sie Menschen in besonderen Situationen mit ihrem Gesang berührt, vom Geburtstag über die Hochzeit bis zur Beerdigung. Ist das nicht schwierig? »Man muss die professionelle Distanz wahren«, sagt sie.

Seit 2011 geht Kathrin Horstkötter ihrem Beruf nach. Neben Privatfeiern ist sie auch auf öffentlichen Veranstaltungen, wie dem Moonlight-Shopping bei Porta oder dem Gütersloher Weihnachtsmarkt zu hören. Mit der Musical-Dinner-Show »Zwei Löffel Liebe« hat sie zudem ein eigenes Format entwickelt. »Es hat mit einer Zusammenarbeit mit dem Kochwerk Verl angefangen«, erzählt sie. Zusammen mit ihrem Gesangspartner Tim Erlmann kann sie inzwischen aber auch mit anderen Caterern oder Restaurants gebucht werden.

Künftig möchte Kathrin Horstkötter auch eigene kleine Konzerte geben. »Ich denke an eine Mischung aus Chanson, Swing und Musical, mit einem Pianisten in einem intimen Rahmen.« Die ganz große Bühne strebt sie ebenso wenig an, wie Engagements über eine längere Zeit. »Kollegen gehen für ein halbes Jahr auf Kreuzfahrt, aber damit würde ich den Kontakt zu meiner Kundschaft hier in der Region verlieren.«

Und wie lange kann man das machen? »Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass ich mit meinen Kunden älter werde. Ich fände es toll, mal bei einem Paar auf einer Silberhochzeit zu singen, bei dem ich schon zur Grünen Hochzeit war.«