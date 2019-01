Verl (WB). »Wir sind hochzufrieden!« So lautet das Resümee von Sportschützen-Chef Christian Pelkmann. Während der Bekanntgabe der Gewinner konnte er insgesamt 25 Mannschaften mit 75 Schützen aufrufen, was eine deutliche Steigerung zu vergangenen Jahren darstellte.

Bereits zum achten Mal veranstalteten die Sportschützen der Schützengilde St. Hubertus das Neujahrsschießen für Mannschaften. Der Wettbewerb besteht aus einer Kombination aus Schießen mit dem Luftgewehr und dem Würfelglück. »Somit haben alle, ob aktiv oder passiv, eine Chance auf den Gewinn«, betonte der stellvertretende Sportschützenleiter Daniel Schmalenstroer.

Der Gildethron um Königspaar Michael und Nicole Hauphoff kam alleine schon mit drei Mannschaften. Die Schützen bewiesen mit ihren kreativen Mannschaftsnamen, wie »Windschief«, »Hochtief« oder »Die Wacholders«, reichlich Einfallsreichtum.

Es wurden 1875 Schuss in 315 Minuten abgegeben. Nach 15 Schuss wurde dreimal gewürfelt, und die Augenzahl der Würfel addiert und multipliziert und anschließend mit dem Schießergebnis in Summe gebracht. Die Schützen konnten hier wohl den einen oder anderen Volltreffer landen, den man beim Knobeln weiter ausbauen konnte.

Traditionell wird an diesem Abend auch das Königsbild des Ex-Königspaares in die große Gilde-Galerie aufgenommen. Im Aufenthaltsraum der Schützenhalle sind die Königsbilder fast aller Majestäten verewigt. Das Foto vom König Conrad Kleinerüschkamp aus dem Jahr 1843 macht hier den Anfang.

In diesem Jahr reihte sich das Foto des Gilde-Königspaars aus dem Thronjahr 2017/2018 von Bernhard Kowalski und Heike Fromme in die Galerie ein. Brudermeister Markus Nagelsdieck führte die Ex-Majestäten noch einmal durch das vergangene Thronjahr. Nach dem Rückblick wurde das Foto überreicht und die beiden waren mit der Auswahl glücklich. Mit Hilfe von Thron und Vorstandsmitgliedern wurde der goldene Rahmen mit der königlichen Erinnerung an die richtige Stelle eingefügt.

Die Veranstaltung hat sich bei den Schützen bereits zum Jahresauftakt zu einem kleinen Höhepunkt entwickelt. In den Gesprächen wurde vielfach die gute Stimmung und Atmosphäre gelobt. Für den Thron war die Veranstaltung ein schöner Abschluss des Thronjahres, für die Besucher ein schöner Abend und ein spannender Wettbewerb unter Freunden. Rundum war der Abend ein echter Volltreffer, den die Sportschützen mit ihren Gästen zum Jahresauftakt gesetzt haben.