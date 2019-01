Von Kerstin Eigendorf

Bis zuletzt war offen, ob sich in den Ortsteilen Kaunitz, Sürenheide und Bornholte-Bahnhof die nötigen 40 Prozent der Haushalte für einen Anschluss entscheiden würden. »Immer wieder haben wir bei Bürgerversammlungen gehört, dass die Bürger schnelles Internet wollen«, erinnert sich Esken. Aber als es dann konkret wird, zögern plötzlich doch einige. Doch am Ende liegen die Ortsteile mit 43 Prozent (Kaunitz) und 41 Prozent (Sürenheide sowie Bornholte-Bahnhof) im Soll. Der Ausbau kommt. Die Vorarbeiten sollen zeitnah beginnen. Die Deutsche Glasfaser spricht von Mitte des Jahres bei der Frage, wann die ersten Anschlüsse realisiert werden.

Ein Unterstützerfest als Auftakt

Beim Thema Breitbandanschluss muss zwischen zwei Varianten unterschieden werden: dem staatlich geförderten Ausbau und dem privatwirtschaftlichen, der in Verl nahezu gleichzeitig umgesetzt werden soll. Für den mit 3,6 Millionen Euro geförderten Ausbau kommen 384 Adressaten in Randgebieten der Stadt in Frage. »Diesen Ausbau haben wir offiziell ausgeschrieben und die Deutsche Glasfaser hat diese Ausschreibung gewonnen, weil sie das wirtschaftlich beste Angebot gemacht hat«, sagt Esken. Aufgrund dieser Zusammenarbeit habe sich das Unternehmen entschlossen, auch den privatwirtschaftlichen Ausbau zu übernehmen, wenn sich 40 Prozent der Haushalte für einen Vertrag entschieden. Was in den Ortsteilen bereits erreicht wurde, wird nun in Verl selbst und in Sende vorangetrieben. An diesem Samstag findet als Auftakt ein Unterstützerfest von 9.30 bis 15 Uhr am Servicepunkt in der Paderborner Straße 1 statt. Zudem gibt es am Dienstag, 22. Januar, eine Infoveranstaltung in der Aula des Pädagogischen Zentrums um 19 Uhr.

Zu dem Gebiet, für das nun der Ausbauwille ermittelt wird, gehören 4148 Wohneinheiten. Neben Sende, Verl-West und Verl-Kernstadt wurden auch Feldweg und Grünstraße trotz eher geringer Anwohnerzahl hinzugenommen. »Das ist der Stadt wichtig«, betont René Fuchs von der Deutschen Glasfaser. Eine Besonderheit: In Verl gibt es 511 Haushalte, die einst von der Telekom ausgebaut wurden. Nun geht es um die anderen. Das Ziel der Stadt ist hoch gesteckt. »Wenn alles klappt mit privatwirtschaftlichem, gewerblichem und gefördertem Ausbau, wären 85 Prozent der Verler Haushalte ans Netz angeschlossen, ein beachtlicher Wert im deutschlandweiten Vergleich«, sagt Beigeordneter Thorsten Herbst.

In den Gewerbegebieten läuft es schon gut

In den Gewerbegebieten läuft es schon gut. »Das Gewerbegebiet mit den Metallstraßen kann an den Start gehen«, betont Esken. Hier hätten die Unternehmer früh Interesse bekundet und sich organisiert. 13 Verträge liegen bereits vor. Im Gewerbegebiet Kaunitz liegen vier Verträge mit der Deutschen Glasfaser auf dem Tisch. Ein Ausbau ist sehr wahrscheinlich, heißt es. Auch für das Gewerbegebiet Sürenheide ist man zuversichtlich, auch wenn noch keine Verträge vorliegen.