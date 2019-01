Von Stadtarchivarin Annette Huss

Verl (WB). »Schreib‘ doch etwas über 100 Jahre Frauenwahlrecht«, regt eine Kollegin an. Auch die Gleichstellungsbeauftragte fragt nach: Gibt es im Stadtarchiv Unterlagen, die Zeugnis ablegen von der ersten Wahl im Deutschen Reich, an der sich Frauen beteiligen durften? Eine Spurensuche!

Die ersten beiden Frauen, die in einer der Gemeindevertretungen im damaligen Amt Verl mitwirkten, waren Margarete Adamek und Hedwig Wester-Ebbinghaus. Sie waren für die CDU in den Rat der Gemeinde eingezogen – nach den Kommunalwahlen 1964. Mehr als 45 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts.

Die neue deutsche Regierung hatte am 12. November 1918 das gleiche, geheime, direkte und allgemeine Wahlrecht für alle Männer und Frauen ab 20 Jahren verordnet. Am 19. Januar 1919 sollten die Wahlen zur Nationalversammlung stattfinden, an denen sich auch Frauen beteiligen durften.

Ein Blatt im Stadtarchiv Verl erinnert an diese für alle deutschen Frauen neue Errungenschaft. Der Vordruck ist überschrieben »Anmeldung zur Reichs-Wahlliste behufs Vornahme der Wahlen zur verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung. Wahlberechtigt sind alle deutschen Männer und Frauen, die am 16. Februar 1919 das 20. Lebensjahr vollendet haben.«

Frauen auch wählbar

Jeder Haushaltungsvorstand im Amt Verl mit seinen fünf politisch selbstständigen Gemeinden Verl, Bornholte, Sende, Liemke und Österwiehe (oder ein stattdessen beauftragter Zähler) sollte diese Übersicht über die bei ihr oder ihm lebenden Wahlberechtigten ausfüllen.

Neben dem Recht, wählen zu dürfen, stand den deutschen Frauen nun auch das Recht zu, wählbar zu sein. Seit 1908 durften Frauen bereits in politischen Parteien mitarbeiten. Andere hatten »in der städtischen Armen- und Waisenpflege, in der Schuldeputation, in der sozialpolitischen Verbandsarbeit oder in der Mitarbeit in Berufs- und Frauenverbänden politische Erfahrungen sammeln können«, schreibt Julia Paulus in ihrem Beitrag »19. Januar 1919 – Erstmaliges aktives und passives Wahlrecht für Frauen in Deutschland« für das Internet-Portal Westfälische Geschichte. So standen in den größeren Städten bereits fähige Frauen als Kandidatinnen zur Verfügung.

Und die Frauen als Wählerinnen? Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hatte eine frühe Frauenbewegung das Frauenstimmrecht gefordert. Doch noch im Oktober 1918 lehnten im Reichstag alle Parteien – bis auf die SPD – das Frauenwahlrecht ab. Jetzt, nur zwei Monate später, hatte sich die Situation völlig verändert, und die Parteien mussten sich um die Frauen als Wählerinnen bemühen.

Wahlkreis »Westfalen-Nord«

In den katholisch geprägten Gemeinden des Amtes Verl, das mit dem Kreis Wiedenbrück dem Wahlkreis »Westfalen-Nord« angehörte, war das Zentrum seit je her die stärkste politische Kraft. Die Zentrumspartei war die Partei des politischen Katholizismus. Sie hatte sich zwar »vor 1919 nicht offen für die Einführung des Frauenwahlrechts ausgesprochen, aber spätestens seit dem Straßburger Katholikentag des Jahres 1905 hatte sich die Haltung des Zentrums gegenüber der Frauenfrage geändert und es verzichtete seitdem auf die offensive Bekämpfung des Frauenwahlrechts«, fasst Julia Paulus zusammen.

Auf den Wahlplakaten betonte es ihre Rolle als Vermittlerin und Hüterin der christlichen Werte in einer Familie, deren unangefochtenes Oberhaupt der Mann war. Dies scheint die Mehrzahl der wahlberechtigten Frauen im Amt Verl angesprochen zu haben. Denn bei der Wahl vor 100 Jahren erhielt das Zentrum etwa 77 Prozent und blieb stärkste politische Kraft. Auf Reichsebene hingegen hatte das Zentrum nur knapp 20 Prozent erhalten, war aber nach der SPD (mit gut 38 Prozent der Stimmen) zweitstärkste Kraft in der Nationalversammlung.

Insgesamt war die Wahlbeteiligung sehr hoch: 82 Prozent der mehr als 15 Millionen wahlberechtigten Männer und 82 Prozent der mehr als 17 Millionen wahlberechtigten Frauen beteiligten sich an der Nationalversammlungswahl.