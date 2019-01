Verl-Sürenheide (WB/keig). Steigende Mitgliederzahl, aber zu wenig Jugendliche sowie der Zustand des Verler Sees sind zentrale Themen der Jahreshauptversammlung des Angelvereins in der Gaststätte Ohlmeyer gewesen.

Nach der Begrüßung der Angelkönige Christian Kamp (Senioren) und Bennet Oberschachtsiek (Junioren), kamen schnell die kniffeligen Themen des Jahres zur Sprache wie die außergewöhnliche Trockenheit und die Kormoranverordnung. Zudem kritisierte der erste Vorsitzende Karl Berg die Bewertung des Verler Sees im Rahmen einer Bauausschuss-Sitzung im Dezember. Konkret ging es um die Aussage, der See könne kurz vor dem Umkippen stehen. Hierzu betont die Stadtverwaltung: »In der Diskussion, die sich der Präsentation der Analyse durch das Büro Ökoplan anschloss, wurde auf die konkrete Frage von Bürgermeister Michael Esken, ob denn die Gefahr bestehe, dass das Gewässer umkippen könne, wenn nichts unternommen werde, dies von den Experten mit dem Hinweis, dass dies bei ausbleibenden Gegenmaßnahmen in der Zukunft passieren könne, bestätigt.«

Berg merkte bei der Jahreshauptversammlung an, dass der Angelverein die Messungen zur Wasserqualität dem Ingenieurbüro zur Verfügung gestellt habe und diese unter anderem von einem Zulauf, aus dem das Druckwasser aus den davorliegenden landschaftlichen Flächen in den See gelangt, stammen. Bei einer neuerliche Messung, die durch den Gewässerwart Klaus Lauströer und Karl Berg durchgeführt wurde, seien alle Werte im grünen Bereich gewesen. Einzig der Phosphatgehalt war erhöht. Die Wasserqualität soll demnächst Thema einer Bürgerversammlung sein.

Betont wurde aber auch die sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt Verl in den vergangenen Jahrzehnten, wo gemeinsam aus der »Badewanne« ein Biotop für Vögel und Fische geschaffen worden sei. Positiv wurde die leicht ansteigende Mitgliederzahl des Vereins bewertet, die auf 325 stieg. Nicht so erfreulich hat sich die Anzahl der Jugendlichen im Verein entwickelt. Finanziell steht der Verein weiterhin gut da. So wurde der Vorstand entlastet.

Als besonders erfolgreiche Angler im vergangenen Jahr wurde Elmar Fiekens bei den Senioren, sowie Lucas Habrock bei den Junioren ausgezeichnet. Anschließend wurden folgende Ämter neu gewählt oder die Amtsinhaber bestätigt: 1. Kassierer Martin Wenker, 1. Jugendwart Dennis Johanntoberens, Obmann für Öffentlichkeitsarbeit Torsten Wolf, 1. Gewässerwart Michael Gröne, 2. Gewässerwart Klaus Lauströer, 3. Gewässerwart Robert Voss. Geehrt wurden für 25-jährige Mitgliedschaft Matthias Cordfulland, Björn Flögel, Klaus Fülling, Klaus Lauströer; für 40-jährige Mitgliedschaft Niels Böttner, Detlef Daske, Michael Flütebories, Ralf Habrock. Silberne Verdienstnadeln: Johann Chabrowski, Matthias Jakobfeuerborn. Für besondere Verdienste für den Verein wurde zusätzlich Frank Habrock ausgezeichnet.