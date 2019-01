Von Andreas Berenbrinker

Verl (WB). Die neue Schützenhalle der St.-Hubertus-Gilde könnte Ende 2021 eingeweiht werden. Dies wurde während der Jahreshauptversammlung des Vereins am Sonntag bekannt gegeben. Das wichtige Lärmschutzgutachten erwartet die Gilde im Februar.

Es ist ein Projekt, über das in Verl gesprochen wird: Der Neubau der Schützenhalle an der Paderborner Straße. Das Vorhaben war der Öffentlichkeit im vergangenen Sommer vorgestellt worden (diese Zeitung berichtete).

Constantin Vernekohl, neben Michael Hauphoff Hauptverantwortlicher für den Bau, sagte, dass die rechtlichen Probleme – insbesondere im Steuerrecht – nun gelöst seien. Nun warte man auf das Ergebnis eines Lärmschutzgutachtens, das im Februar auf dem Tisch liegen soll. Auf einer Mitgliederversammlung vor dem nächsten Schützenfest vom 6. bis 8. Juli sollen die Mitglieder über das weitere Vorgehen informiert werden.

Baubeginn soll 2019 sein

Möglicherweise könne Ende 2019 mit dem Bau begonnen werden. »Es läuft alles etwas zäh und wir haben das Projekt zeitlich unterschätzt«, sagte Vernekohl, der sich aber freute, dass sowohl die Gilde-Mitglieder, die politischen Fraktionen und die Stadt Verl sowie auch die Verler Öffentlichkeit dem Bau positiv gegenüber stehen würden.

Beim Eröffnungstermin zeigte Vernekohl sich vorsichtig, die Gilde peile aber Ende 2021 an. Die Stadt Verl habe sich »finanziell angedockt«, sagte Bürgermeister Michael Esken am Wochenende. Vernekohl betonte, dass die Stadt ein Kontingent an Nutzungsrechten für eigene Zwecke zugesprochen bekomme.

Das Patronatsfest stand auch unter dem Zeichen der »Schützendynastie Hauphoff«, wie es der Bezirksbundesmeister Mario Kleinemeier aus Westerwiehe ausdrückte. Der stellvertretende Brudermeister Michael Hauphoff regiert die Gilde zur Zeit mit Ehefrau Nicolé und Tochter Jana. Während der Versammlung wurde Hauphoffs Vater Josef der Hohe Bruderschaftsorden des Bundes der Historischen Schützenbruderschaften verliehen.

Und schon Michael Hauphoffs Großvater Alois regierte die Gilde im Jahr 1953. »Von diesen Geschichten lebt eine Bruderschaft«, meinte Kleinemeier, der neben Josef Hauphoff auch Alfons Siggemann und Constantin Vernekohl den Hohen Bruderschaftsorden verlieh. Die Königsfamilie Hauphoff freute sich, dass bei einer Hutsammlung 1602 Euro zusammengekommen waren, die der Aktion »Schulterband« der vier Verler Schützenvereine mit dem Kaunitzer Schützenbruder Dieter Pickert – Vater der Gilde-Königin Nicole Hauphoff – an der Spitze gespendet werde.

Silbernes Verdienstkreuz

Das Silberne Verdienstkreuz erhielten während des vom Verler Musikvereins untermalten Patronatsfestes Andreas Gans, Marc-André Höwelkröger sowie Werner Mersch. Auch sie hätten sich außerordentlich in der Gilde engagiert, lobte Brudermeister Nagelsdieck. Dies gelte auch für Mathias Adämmer, Robert Dresselhaus, Alois Hauphoff, Brunhild Pelkmann, Hugo Rodenbeckenschnieder und Simon Rieckhaus, die den Gilde-Verdienstorden bekamen. Als Schützenbruder des Jahres wurde Heinrich Westerbarkei ausgezeichnet.

Im Vorstand setzt die 1833 gegründete Gilde mit ihren 939 Mitgliedern auf Kontinuität. Bei den Wahlen wurde Markus Nagelsdieck als Brudermeister bestätigt, auch Stellvertreter Michael Hauphoff sowie der Kassierer Tobias Fortkord bleiben im Amt. Als neuer Schriftführer wurde Sven Ganzer gewählt, er löst Michael Schmalenstroer ab.

Fortkord berichtete von einer guten Kassenlage. Die Gilde habe über 130.000 Euro auf der hohen Kante. Auch die Vermietung der alten Schützenhalle laufe gut. »Müssen wir überhaupt eine neue Halle bauen?«, fragte Fortkord ironisch, wohlwissend, dass viele Verler den Baubeginn der neuen Halle entgegen sehnen.