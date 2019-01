Das letzte Bild als erster Brudermeister bei einer Generalversammlung: Helmut Kosfeld (links) tritt bei der Wahl 2020 nicht mehr an. Mit im Bild: Kommandeur Michael Edenfeld (von links), 1. Schießmeister Michael Roggenkamp, Prinzenpaar Simon Rehpöhler und Vanessa Humann, Frank Schmees sowie (vorne) das Königspaar Jennifer und Mirko Volgmann. Foto: Alexandra Wittke

Die Nachricht des Abends kam erst ganz zum Schluss. Unter »Verschiedenes« kündigte Brudermeister Helmut Kosfeld an, sich bei der Wahl im kommenden Jahr nicht mehr aufstellen zu lassen. »Ich habe den Job dann 16 Jahre lang gemacht. Sehr gerne sogar. Aber irgendwann muss auch mal Schluss sein«, erklärte der erste Brudermeister kurz und knapp. Zu seinen Beweggründen befragt, mochte er an diesem Abend nichts mehr sagen und verließ das Vereinslokal Waldklause im Anschluss an die Versammlung.

Zuvor konnte Helmut Kosfeld aber noch einem gelungenen Jahresrückblick zuhören. Der erste Schießmeister Michael Roggenkamp lobte darin vor allem die Arbeit von Florian Ahrens. »Was du am Montag auf dem Schießstand mit den Kindern und Jugendlichen auf die Beine stellst, ist etwas ganz Besonderes.« Ahrens kümmert sich als Jugendschießmeister um den Nachwuchs und leitet einmal wöchentlich etwa 20 junge Sportler im Umgang mit der Waffe an. Die Sechs- bis Zwölfjährigen üben dabei aufgrund der Waffenordnung an einer Laseranlage mit sogenannten Scat-Gewehren, während die Teenager bereits unter realen Bedingungen trainieren.

Eine Veränderung beim Schützenfest konnte der Vorstand der Schützen auch noch verkünden. Die Firma Wittreck-Getränke aus Delbrück wird dieses Jahr erstmals als Festwirt verantwortlich sein. »Vielen ist Wittreck bereits aus Steinhorst bekannt und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit«, sagte Helmut Kosfeld.

Und auch, wenn die St.-Georg-Schützenbruderschaft an der Spendenaktion »Schulterband« (diese Zeitung berichtete) teilnimmt: Die diesjährige Hutsammlung gilt dem Verein. Für das Frühstück beim Schützenfest müssen neue Kaffeemaschinen und kleinere Gebrauchsgegenstände angeschafft werden. Hierfür steht dank der Sammlung nun eine Summe von 340 Euro zur Verfügung.

»Immer mehr Mitglieder unserer Bruderschaft sind evangelisch«, stellte Mirko Volgmann abschließend fest und beantragte, die ökumenische Messe, die im vergangenen Jahr bereits Bestandteil des Festprogramms war, dauerhaft zu installieren. Sein Vorschlag traf auf rege Zustimmung und soll bei der nächsten Hauptversammlung abschließend besprochen werden.

Anstehende Termine galt es auch noch zu verkünden: Zum traditionellen Winterball der St.-Georg-Schützenbruderschaft Dreiländereck Sürenheide am 26. Januar laden die Verantwortlichen alle Mitglieder und Interessierte herzlich ein. Der Ball findet im Haus Ohlmeyer am Brummelweg 125 statt und beginnt um 20 Uhr.